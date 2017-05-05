Пожарные спасли 52-летнюю женщину
В Борзне по ул. Горького, 10 4 мая горел жилой дом. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. По вызову оперативно к месту происшествия прибыли два отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части. В настоящее время площадь пожара составила 60 квадратных метров. Спасатели в 14:40 возгорание локализовали, а в 15:10 – окончательно ликвидировали. Во время тушения пожара пожарные спасли 52-летнюю хозяйку дома, которая вдохновлялась продуктами горения и потеряла сознание. Спасатели вынесли женщину в безопасное место и передали ее медицинским работникам, однако от госпитализации она отказалась. Огнем уничтожена кровля и перекрытие дома по всей площади, повреждены домашние вещи. Причиной пожара, почти стоила жизни женщине, послужила ее неосторожность при курении. К ликвидации пожара привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы специальной техники.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым