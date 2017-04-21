Пожар на Рипкинщине: горел дом
20 апреля в 14:12 в Службу спасения «101» в Репкинском районе поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в с. Новоселки, что в 47 км от райцентра. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. По вызову к месту происшествия прибыл дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части из райцентра. К тому времени огонь охватил кровлю дома. Благодаря профессиональным действиям спасателей пожар был локализован в 15:15, а в 17:50 окончательно ликвидирован и не допущено распространение огня на рядом расположенный сарай и соседний жилой дом. Однако огонь успел повредить стены и кровля на площади 20 кв.м. К ликвидации пожара привлекались 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники. По предварительным данным, вероятной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем хозяина.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым