Поздравления с Днем Победы – 9 мая 2017
Сегодня, как когда-то в сорок пятом,
Звучат слова «победа», «мир» и «май»
И маршируют бравые солдаты,
Не отвлекаясь даже невзначай.
Опять цветет черемуха-невеста,
Приветствуя бойцов, как в первый раз…
А ветераны не находят места,
Украдкой слезы вытирая с глаз.
Кончилась война. Шинель пылится
В самом дальнем уголке трюмо.
Пусть война уже не повторится,
Не придет печальное письмо.
Молодость свою в сраженьях этих
Потерял давно не юный дед.
День Победы с трепетом он встретит,
Ведь важнее не было побед!
Девятое мая – день грусти и счастья,
Победой нетленной гордится народ.
Все меньше становится тех ветеранов,
Кто в день годовщины на площадь придет…
Салюты, парады, цветов возложенье –
Все это для них: и живых, и погибших.
И тысячи слов благодарных и мыслей –
Для них, по-геройски в войне победивших.
С Днем Победы! Ветеранам
Слез в глазах не удержать!
Как же много эти слезы
Могут людям рассказать!
О бомбежках, о ранениях,
О землянках, о врагах,
И о пытках, и о минах,
О несбывшихся мечтах!
И о том, как проливалась
Кровь любимых и друзей,
О могилах безымянных
Среди вымерших степей!
С Днем Победы, ветераны!
Благодарны вам за все!
Пусть печаль и слезы ваши
Ветер странствий унесет!
В День Победы солнце ярче,
Небо голубее,
Горько облака не плачут,
В сердце счастье зреет.
О сражениях великих
Нам напоминают
Залпы, шарики, салюты…
Я вас поздравляю!
Пусть весенний ветерок
Беды все развеет,
Мир подарит и тепло,
Сделав веселее!
От души вас с Днем Победы поздравляем!
Только мира во всем мире пожелаем,
Чтоб свобода даровала людям счастье,
А отвага поборола все ненастья!
Пожелаем ветеранам всем признанья,
И здоровья, уваженья, пониманья!
Пускай слезы лишь от радости струятся,
Вечным пламенем глаза пускай искрятся!
Праздник Победы – прекрасный и скорбный,
Он вдохновляет и дарит печаль.
Этого дня добивались упорно
Те, кому было, и жизни не жаль!
День, чтоб достойно героев прославить,
Всех ветеранов поблагодарить,
А заодно – и себя чтоб поздравить
С шансом так мирно и счастливо жить!