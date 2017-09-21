Поздравления с Днем Чернигова от городской фракции партии «Наш край»
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Уважаемые черниговцы!
Сердечно поздравляем с Днем города и 74-й годовщиной освобождения Чернигова от нацистских захватчиков – праздниками, которые близки для каждого жителя замечательного города над Десной.
Наш родной город имеет славную историю, связанную с историческими событиями и выдающимися земляками. Нас восхищает безграничная мужество предков, дедов и отцов в годы мировых и освободительных войн, а ныне – героика детей и внуков, которые отважно защищают рубежи нашего государства на востоке Украины.
В день праздника и всегда желаем вам крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и счастья, неиссякаемого вдохновения в творчестве и работе, весомых достижений во всех добрых начинаниях. Благополучия и взаимопонимания в семьях, процветания и уверенного движения вперед – нашей городской общине, экономического развития и возвышения – Украине.
Пусть приумножатся добрые дела городской общины Чернигова и всей Украины! С праздником, черниговцы! С Днем города, родной Чернігове!
Фракция «Наш край» в Черниговском городском совете
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