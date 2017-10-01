Поздравления с Всемирным днем музыки

despravda | 01.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-01 11:11

Поздравления с Всемирным днем музыки
Поздравления с днем музыки отлично подойдет для любого музыкального работника, певца, музыканта, массовика-затейника, ученика музыкальной школы или любителя караоке и простого меломана.

Если ваш друг, хоть раз держал в руках обычную гитару, знает что такое смычок и просто любит музыку, значит поздравление с днем музыки – для него, передает Rus.Media.

***

Музыка – это дар ушей,

Очаг гармонии и вдохновения,

Музыку любил даже кощей,

Музыка – символ возрождения.

И сегодня – день Музыки у всех народов,

Собирается толпа на улицах,

Ведь музыка – эталон свободы,

Давайте потанцуем, от винта!

***

Она может быть классикой,

Может быть блюзом,

Может порхать, как живая ласточка,

И может греметь, будто большим грузом.

Вы догадались – это музыка,

Ее день сегодня отмечаем,

Она – всего искусства – блузочка,

И хорошо, что нет конца, ни края.

***

О, что так задевает мои уши,

Какая музыка, а как она нежна,

Под ногами вроде бы исчезла суша,

Как же всем нам она верна.

Она с нами на всю жизнь,

Во всех человеческих поколениях,

Ее нельзя ни сломать, ни перегрызть,

Всему миру, она – вдохновение.

***

Она со мной с рождения,

С первой песенкой, что пела мама,

Чудной энергии – высвобождение,

Способна вылечить сердечные раны.

Сегодня – праздник музыки,

Без нее мы не в состоянии будем жить,

По ней заскучает даже последний проказник,

И оборвется наша жизненная нить.

***

С международным Днем музыки

Мы громко поздравляем вас –

Пусть в старом стиле или модном

Играет кто хип-хоп или джаз!

Не засыпайте в наши уши

Пустой и дилетантский хлам,

А рвите нервом наши души,

Сердца нам обогревать.

Сверкнете скрипкой ли, вокалом,

Сыграет ли рояль, гобой –

И забывают все о малом,

Сродняясь с великою судьбой,

Чтоб пробудила в человеке

Симфоний звонкие пласты…

Друзья, так будьте же навеки

Здоровы, счастливы, чисты!

***

Культура нынче не в цене,

От этого так грустно мне,

Что реже в театры люди ходят,

Замену выставкам находят,

Художников не узнают,

И на скамейках пиво пьют..

Всем телевизор стал дороже,

Я не ханжа, но, право, все же

Хотелось бы, чтобы все читали,

Концерты чаще посещали,

И чтобы бессменные таланты

Артистов, музыкантов,

И всех работников культуры

Ценились так же и купюрой.

***

Она звучит через века,

Она нам души звуком лечит.

Закружит вальсом нас слегка,

Покой, блаженство обеспечит.

Семь нот в мелодию сплелись,

Живут, и греют, и спасают.

На небе звезду зажгли,

Горят в веках не угасая.

***

Этот день наполнен музыкой,

креативом и созиданием,

особым возвышенным чувством,

душевностью, обаянием…

Этот праздник наполнен звуками

креативными и позитивными,

вдохновенными, яркими, стильными…

Торжеством этим правит ведь Музыка!

***

Что с музыкой сравнится по звучанью?

Шум леса? Пение соловья?

Грохот грозы? Журчание ручейка?

Сравнения найти не в силах я.

Но всякий раз, когда в душе смятение, —

Любовь иль грусть, радость или печаль.

В любом природой данном настроении

Вдруг начинает звучать музыка

В душе; звучит на струнах подсознанья,

Гремит в литавры и в цимбалы бьет, —

Передавая радость иль страданье –

Сама душа, казалось бы, поет!

Всем праздники нужны нам, вне сомнения!

И вот день – Музыки, и в праздник пожелать

Хочу вам, музыканты, Вдохновения!

И снова, снова, снова — Музыку играть

***

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