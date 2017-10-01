Поздравления с Всемирным днем музыки
2017-10-01 11:11
Поздравления с Всемирным днем музыки
Поздравления с днем музыки отлично подойдет для любого музыкального работника, певца, музыканта, массовика-затейника, ученика музыкальной школы или любителя караоке и простого меломана.
Если ваш друг, хоть раз держал в руках обычную гитару, знает что такое смычок и просто любит музыку, значит поздравление с днем музыки – для него, передает Rus.Media.
***
Музыка – это дар ушей,
Очаг гармонии и вдохновения,
Музыку любил даже кощей,
Музыка – символ возрождения.
И сегодня – день Музыки у всех народов,
Собирается толпа на улицах,
Ведь музыка – эталон свободы,
Давайте потанцуем, от винта!
***
Она может быть классикой,
Может быть блюзом,
Может порхать, как живая ласточка,
И может греметь, будто большим грузом.
Вы догадались – это музыка,
Ее день сегодня отмечаем,
Она – всего искусства – блузочка,
И хорошо, что нет конца, ни края.
***
О, что так задевает мои уши,
Какая музыка, а как она нежна,
Под ногами вроде бы исчезла суша,
Как же всем нам она верна.
Она с нами на всю жизнь,
Во всех человеческих поколениях,
Ее нельзя ни сломать, ни перегрызть,
Всему миру, она – вдохновение.
***
Она со мной с рождения,
С первой песенкой, что пела мама,
Чудной энергии – высвобождение,
Способна вылечить сердечные раны.
Сегодня – праздник музыки,
Без нее мы не в состоянии будем жить,
По ней заскучает даже последний проказник,
И оборвется наша жизненная нить.
***
С международным Днем музыки
Мы громко поздравляем вас –
Пусть в старом стиле или модном
Играет кто хип-хоп или джаз!
Не засыпайте в наши уши
Пустой и дилетантский хлам,
А рвите нервом наши души,
Сердца нам обогревать.
Сверкнете скрипкой ли, вокалом,
Сыграет ли рояль, гобой –
И забывают все о малом,
Сродняясь с великою судьбой,
Чтоб пробудила в человеке
Симфоний звонкие пласты…
Друзья, так будьте же навеки
Здоровы, счастливы, чисты!
***
Культура нынче не в цене,
От этого так грустно мне,
Что реже в театры люди ходят,
Замену выставкам находят,
Художников не узнают,
И на скамейках пиво пьют..
Всем телевизор стал дороже,
Я не ханжа, но, право, все же
Хотелось бы, чтобы все читали,
Концерты чаще посещали,
И чтобы бессменные таланты
Артистов, музыкантов,
И всех работников культуры
Ценились так же и купюрой.
***
Она звучит через века,
Она нам души звуком лечит.
Закружит вальсом нас слегка,
Покой, блаженство обеспечит.
Семь нот в мелодию сплелись,
Живут, и греют, и спасают.
На небе звезду зажгли,
Горят в веках не угасая.
***
Этот день наполнен музыкой,
креативом и созиданием,
особым возвышенным чувством,
душевностью, обаянием…
Этот праздник наполнен звуками
креативными и позитивными,
вдохновенными, яркими, стильными…
Торжеством этим правит ведь Музыка!
***
Что с музыкой сравнится по звучанью?
Шум леса? Пение соловья?
Грохот грозы? Журчание ручейка?
Сравнения найти не в силах я.
Но всякий раз, когда в душе смятение, —
Любовь иль грусть, радость или печаль.
В любом природой данном настроении
Вдруг начинает звучать музыка
В душе; звучит на струнах подсознанья,
Гремит в литавры и в цимбалы бьет, —
Передавая радость иль страданье –
Сама душа, казалось бы, поет!
Всем праздники нужны нам, вне сомнения!
И вот день – Музыки, и в праздник пожелать
Хочу вам, музыканты, Вдохновения!
И снова, снова, снова — Музыку играть
***