Поздравления с Днем Защитника Отечества
2017-10-13 23:10
Поздравления с Днем Защитника Отечества
Лучшие поздравления с Днем Защитника Отечества.
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Гвардейцы – люди мужественные,
Береты набекрень,
Прекрасные, сильные, мужественные,
Красивый в вас мундир.
И почет вам наибольшее
От родных и друзей сейчас
За верную, беззаветную,
Службу Родине.
***
Утром во рту пахнет кака,
За окном холодная морось.
Рядом женщина без белья,
С Днем Защитника Отечества!
***
Коллектив женский хочет поздравить
Вас, мужчины, с вашим славным праздником.
И примите в этот праздничный время
Целый ряд пожеланий от нас.
Чтобы бутерброд не падал маслом вниз,
Приятный всегда чтобы ждал сюрприз,
Чтобы утром с той лишь вставал ноги,
Чтобы не частенько залезать в долги.
Не хворіть, а еще не сумувать,
Есть с аппетитом, крепко спать,
Менее в жизни вам волноваться,
Более нам нравиться, стараться,
Мужества, бодрости, вдохновения,
Оптимизма, силы и отваги.
Не злиться и не ссориться,
Не спаскудитись, не спиться!
Чтобы никогда усталости вы не знали,
Чтобы на все вам силы хватали!
***
Воин, рыцарь славный,
Ты оружие держишь в руках,
Чтобы на нашу страну-государство
Злой не позарился враг.
Будь мужествен и любой достойный
Ты славы своих родителей,
Отважный вкраїнський воин,
Потомку славных веков.
***
Украинская армия производит нынче праздник,
Мы отдадим должное этой дате.
Поэтому вас, мужчины, позвольте поздравить,
Хоть вы и не служили в ней.
Изобилует календарь новыми датами,
Но об этом говорено уже достаточно.
Вы же всегда остаетесь солдатами,
Когда жизнь тревогу объявит.
Итак здоровья побажаєм искренне
И стойкости в трудную час,
Вдохновения, счастья, радости и мира.
Слабая женская половина.
А еще мы пожелаем всерьез,
Чтобы на всех напал склероз,
Чтобы утром быстро и безупречно
Вы забыли все плохое.
Стали уже крылатые слова
О первак в каждом доме…
На семейную потребность
Пусть стоит все, что надо!
Вам дарим до срока
Талисман нового года.
Выбрали не наугад –
Это копилка-мышонок.
Мыши чтобы добро не съели,
Чтобы жили и не тужили,
Чтобы как денег, то не немножко,
А как мед, то полная ложка.
Чтобы добро – грести лопатой,
Бочку счастья полный дом.
Для заначки эта копилка,
Не прятали чтобы на «нычку».
***
Пусть кто-то говорит:
«Это не праздник, и той армии нет»
И как забыть все солдату,
У кого на висках седина?
Служили верно той стране,
Которой в верности клялись,
Присягу выполнили честно
И врагов победили!
Пусть говорят нам: «Не та это дата,
И не празднуется она»,
И как не выпить по рюмке
В этот день нам хорошего вина?
Как не вспомнить старых друзей
И не надеть ордена?
Сегодня в рядах армии – сыновья.
Пусть верно наши дети служат сейчас
Своей Родине – Украине!
Так, как служили когда-то мы!
***
То не сокол в небесах парит,
То не беркут добычу походит, –
То Вкраину внук охраняет,
Чтобы цвели у нас сады и ржи.
Он на западном границе служит,
И как враг февраль где-не-где
Наш рубеж осмелится нарушить, –
Черный замысел у него не пройдет.
Сердцем связанный юноша с родным краем,
Службой и честью дорожит.
Он в письмах об этом повествует,
Пишет истинную правду – не грешит.
Еще недавно, как в школе учился,
Технику и музыку любил.
А теперь к службе зародился
Благородный в душе порыв.
Я смотрю на фото и горжусь:
К лицу солдатам их мундир.
Украина! Родной отчий край,
Сохранят они для тебя мир.
Мир и труд, так тебе нужное,
Чтобы ты расцвела среди государств.
Поэтому, Сергей, будь достойным солдатом,
Достойным строителем добрых дел!
Как закончишь службу, – вернешься
К учебе и мирного труда,
И тебе приятно улыбнется
В будущее уверенная походка.
Пусть тебе счастливая звезда светит,
Бог пусть тебя обороня.
Будь всегда человеком в мире,
А с тобой – благодать ежедневно!
***
Вокруг ночь. Лишь месяц странный
В Тисе волны золотит.
А сын мой в поздний этот час
На страже спокойствия стоит.
Ему исполняется двадцать сейчас…
И я вспомнил далекие дни,
Когда он был маленьким сыном,
Когда тягнувсь в руки мне.
А потом с букварем, с букетом
Пошел в школу – в первый класс.
И цвел для меня счастье гроздь,
И исходит незаметный время.
В один июньский день со школы
Принес домой аттестат.
Однако сегодня, как никогда,
Радуюсь я, потому что сын – солдат.
В солдатськім деле он сообразительный,
И к душе солдатские дни.
Об этом он искренне и правдиво
В письмах оповіда мне.
Я рад, – сын не знает войн,
Живет в мирной стране он.
Горжусь, что он – не просто воин,
Украины верный сын.
А сейчас он с автоматом –
На страже мирной жизни.
Впереди его – богатый
Красотой и смыслом будущего.
***
Ты настоящий она, я это знаю!
Оберегаешь ты меня ежедневно
Без пушки, сабли и коня!
Тебя сегодня я поздравляю,
Мой генерал, любовь моя!
***
Тебя мой защитник поздравляю!
И от души тебе желаю,
Любви, радости, добра.
А нам – безоблачной жизни!
***
Исходный тихое пение воды,
Безкрайнії степей просторы,
И смерековії леса,
Широкие тропы, крутые горы!
Душистый хлеб на рушнике,
Гостеприимно распростертые руки,
Счастливую матери слезу,
И дедушки с веселым внуком!
По бескиды и днепровские склоны,
За наш песенный славный род,
За пламень в косах у калины,
И за млечный небосвод!
За нашу родную Украину,
Что сохранили за все века –
Низкий поклон и трижды “СЛАВА!”
Украинские защитники!
***
Хоть и не носишь Ты мундира
И знаю я ,что в трудный час,
Ты так как все солдаты мира
Спасешь Родину и нас!
***
Дорогие вы наши мужчины!
Мы собрались здесь по причине,
Что всех волнует нас.
Хоть давно Союз тот угас,
Исчезла Красная Армия,
Провели новые границы,
Но это осталось праздник.
Позвольте с ним поздравлять,
Пожелать вам всем счастья,
Чтобы прошли вас напасти,
Чтобы вам хорошо всем жилось,
Что задумали сбылось.
Всем желаем не болеть,
Разногласия и горе с честью пережить,
В кармане чтобы водились деньги,
Все дни у вас были только хорошие.
Всего наилучшего желаем,
Всех вас любим и поважаєм.
И в это праздничное время,
Подарок вот для вас!
***
Ты – мой танк и броненосец!
Одним словом – молодец!
Ты лучший в мире воин
Врагам всем – конец!
И за это, мой защитник,
Я тебя поздравляю!
И тебе в февральский праздник
Радости желаю!
***
Кого из всех мужчин
Поздравлять с Днем защитников
В первую очередь – тех, кто отслужил,
Кто хотя бы раз с кумой жил,
Кто пил водку, пил вино,
На фильмы ужасов был в кино,
Кто или охотник, или рыбак,
Кто любит секс, и не маньяк,
Кто имеет деньги и авто,
Кто может жить лет сто,
Кто на плацу кричит УРА!
У кого пузо випира,
Кто деньги сеет, как зерно,
И тех, кто щедрый на добро.
С Днем защитников Отечества!
***
Тебя сегодня мы поздравляем,
От всей души тебе мы желаем:
Счастливых дней и нежной ласки,
Принцессу милую из красиво сказки,
Победу трудную в борьбе –
Пусть все это достанется тебе!
***
Отца своего я поздравляю
С мужским праздником:
В юности, я точно знаю,
Был лучшим он солдатом.
Был он мужественный воин,
Хоть не командир.
Праздники этого достоин,
Защищал он мир!
Я тебя поздравляю отец,
С праздником всех защитников.
Сильным и мужественным оставайся,
И беспокойся о родителях!
***
Не каждое зернышко может стать плодом.
Не каждая капелька попадет в море.
Не каждый ветер станет ураганом.
Не каждая волна может стать штилем.
Не каждое слово в песню попадет.
Не каждая правда может стать болью.
Пусть слова, что мы здесь написали.
О сбыте и не сбыте дела.
Вас в жизни всегда проходили.
Все помыслы всегда становились.
На добро, на счастье, на любовь!
Денег побольше чтобы всегда становилось!
И защищать Вы не розівчились,
Все то, ради чего родились!
Вдохновения, силы и любви,
Вам к жизни и к “плохой” судьбы!
Здоровье в помощь, счастья в спасение!
Дай Бог, долгий век всем Вам в подарок!
***
Хоть не был ты солдатом,
И не кричали тебе матом,
Еще не били кулаком,
И не давали сапожком,
Все равно тебя поздравляю
Буту мужественным я желаю,
Чтобы ты избил врагов
Защитит ты нас сумел.
Потому наступит у нас война,
Ты получишь сполна –
Будешь нас всех защищать
Мать родную выручать!
***
Лошадь женщины в состоянии остановит,
Огонь и вода – это изучены стихии.
И медные трубы не такие страшные…
Если вы рядом, дорогие мужчины!
***
Потомки славных казаков,
И сечевых стрельцов,
И сейчас вы от врагов
Бороните края.
***
Крепкие засаленные руки
И мышцы твердые – как дуб.
На белой, как день, вышиванке
Блестит украинский трезубец.
В глазах – ледяная недоверие,
Как глобус блестит голова.
Давно не гулял топор
По улицам города Москва…
С Праздником Защитника Отечества!
***
Зимним вечером одна,
Сижу и жду у окна,
Когда любимый мой вернется?
И сердце трепетно забьется.
Накрытый стол, я без белья,
С Днем тебя Защитника Отечества!
***
В этот день мы вас поздравляем
Дорогих мужчин!
От души мы вам желаем,
Не печальтесь без причин:
Берегите вы силы и нервы,
Не теряйте лишнее.
Берегите женщин вы милых,
Защищайте всех своих!