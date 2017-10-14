Поздравления с Днем Защитника Отечества

despravda | 14.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-13 23:10

Поздравления с Днем Защитника Отечества
Лучшие поздравления с Днем Защитника Отечества.

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Гвардейцы – люди мужественные,

Береты набекрень,

Прекрасные, сильные, мужественные,

Красивый в вас мундир.

И почет вам наибольшее

От родных и друзей сейчас

За верную, беззаветную,

Службу Родине.

***

Утром во рту пахнет кака,

За окном холодная морось.

Рядом женщина без белья,

С Днем Защитника Отечества!

***

Коллектив женский хочет поздравить

Вас, мужчины, с вашим славным праздником.

И примите в этот праздничный время

Целый ряд пожеланий от нас.

Чтобы бутерброд не падал маслом вниз,

Приятный всегда чтобы ждал сюрприз,

Чтобы утром с той лишь вставал ноги,

Чтобы не частенько залезать в долги.

Не хворіть, а еще не сумувать,

Есть с аппетитом, крепко спать,

Менее в жизни вам волноваться,

Более нам нравиться, стараться,

Мужества, бодрости, вдохновения,

Оптимизма, силы и отваги.

Не злиться и не ссориться,

Не спаскудитись, не спиться!

Чтобы никогда усталости вы не знали,

Чтобы на все вам силы хватали!

***

Воин, рыцарь славный,

Ты оружие держишь в руках,

Чтобы на нашу страну-государство

Злой не позарился враг.

Будь мужествен и любой достойный

Ты славы своих родителей,

Отважный вкраїнський воин,

Потомку славных веков.

***

Украинская армия производит нынче праздник,

Мы отдадим должное этой дате.

Поэтому вас, мужчины, позвольте поздравить,

Хоть вы и не служили в ней.

Изобилует календарь новыми датами,

Но об этом говорено уже достаточно.

Вы же всегда остаетесь солдатами,

Когда жизнь тревогу объявит.

Итак здоровья побажаєм искренне

И стойкости в трудную час,

Вдохновения, счастья, радости и мира.

Слабая женская половина.

А еще мы пожелаем всерьез,

Чтобы на всех напал склероз,

Чтобы утром быстро и безупречно

Вы забыли все плохое.

Стали уже крылатые слова

О первак в каждом доме…

На семейную потребность

Пусть стоит все, что надо!

Вам дарим до срока

Талисман нового года.

Выбрали не наугад –

Это копилка-мышонок.

Мыши чтобы добро не съели,

Чтобы жили и не тужили,

Чтобы как денег, то не немножко,

А как мед, то полная ложка.

Чтобы добро – грести лопатой,

Бочку счастья полный дом.

Для заначки эта копилка,

Не прятали чтобы на «нычку».

***

Пусть кто-то говорит:

«Это не праздник, и той армии нет»

И как забыть все солдату,

У кого на висках седина?

Служили верно той стране,

Которой в верности клялись,

Присягу выполнили честно

И врагов победили!

Пусть говорят нам: «Не та это дата,

И не празднуется она»,

И как не выпить по рюмке

В этот день нам хорошего вина?

Как не вспомнить старых друзей

И не надеть ордена?

Сегодня в рядах армии – сыновья.

Пусть верно наши дети служат сейчас

Своей Родине – Украине!

Так, как служили когда-то мы!

***

То не сокол в небесах парит,

То не беркут добычу походит, –

То Вкраину внук охраняет,

Чтобы цвели у нас сады и ржи.

Он на западном границе служит,

И как враг февраль где-не-где

Наш рубеж осмелится нарушить, –

Черный замысел у него не пройдет.

Сердцем связанный юноша с родным краем,

Службой и честью дорожит.

Он в письмах об этом повествует,

Пишет истинную правду – не грешит.

Еще недавно, как в школе учился,

Технику и музыку любил.

А теперь к службе зародился

Благородный в душе порыв.

Я смотрю на фото и горжусь:

К лицу солдатам их мундир.

Украина! Родной отчий край,

Сохранят они для тебя мир.

Мир и труд, так тебе нужное,

Чтобы ты расцвела среди государств.

Поэтому, Сергей, будь достойным солдатом,

Достойным строителем добрых дел!

Как закончишь службу, – вернешься

К учебе и мирного труда,

И тебе приятно улыбнется

В будущее уверенная походка.

Пусть тебе счастливая звезда светит,

Бог пусть тебя обороня.

Будь всегда человеком в мире,

А с тобой – благодать ежедневно!

***

Вокруг ночь. Лишь месяц странный

В Тисе волны золотит.

А сын мой в поздний этот час

На страже спокойствия стоит.

Ему исполняется двадцать сейчас…

И я вспомнил далекие дни,

Когда он был маленьким сыном,

Когда тягнувсь в руки мне.

А потом с букварем, с букетом

Пошел в школу – в первый класс.

И цвел для меня счастье гроздь,

И исходит незаметный время.

В один июньский день со школы

Принес домой аттестат.

Однако сегодня, как никогда,

Радуюсь я, потому что сын – солдат.

В солдатськім деле он сообразительный,

И к душе солдатские дни.

Об этом он искренне и правдиво

В письмах оповіда мне.

Я рад, – сын не знает войн,

Живет в мирной стране он.

Горжусь, что он – не просто воин,

Украины верный сын.

А сейчас он с автоматом –

На страже мирной жизни.

Впереди его – богатый

Красотой и смыслом будущего.

***

Ты настоящий она, я это знаю!

Оберегаешь ты меня ежедневно

Без пушки, сабли и коня!

Тебя сегодня я поздравляю,

Мой генерал, любовь моя!

***

Тебя мой защитник поздравляю!

И от души тебе желаю,

Любви, радости, добра.

А нам – безоблачной жизни!

***

Исходный тихое пение воды,

Безкрайнії степей просторы,

И смерековії леса,

Широкие тропы, крутые горы!

Душистый хлеб на рушнике,

Гостеприимно распростертые руки,

Счастливую матери слезу,

И дедушки с веселым внуком!

По бескиды и днепровские склоны,

За наш песенный славный род,

За пламень в косах у калины,

И за млечный небосвод!

За нашу родную Украину,

Что сохранили за все века –

Низкий поклон и трижды “СЛАВА!”

Украинские защитники!

***

Хоть и не носишь Ты мундира

И знаю я ,что в трудный час,

Ты так как все солдаты мира

Спасешь Родину и нас!

***

Дорогие вы наши мужчины!

Мы собрались здесь по причине,

Что всех волнует нас.

Хоть давно Союз тот угас,

Исчезла Красная Армия,

Провели новые границы,

Но это осталось праздник.

Позвольте с ним поздравлять,

Пожелать вам всем счастья,

Чтобы прошли вас напасти,

Чтобы вам хорошо всем жилось,

Что задумали сбылось.

Всем желаем не болеть,

Разногласия и горе с честью пережить,

В кармане чтобы водились деньги,

Все дни у вас были только хорошие.

Всего наилучшего желаем,

Всех вас любим и поважаєм.

И в это праздничное время,

Подарок вот для вас!

***

Ты – мой танк и броненосец!

Одним словом – молодец!

Ты лучший в мире воин

Врагам всем – конец!

И за это, мой защитник,

Я тебя поздравляю!

И тебе в февральский праздник

Радости желаю!

***

Кого из всех мужчин

Поздравлять с Днем защитников

В первую очередь – тех, кто отслужил,

Кто хотя бы раз с кумой жил,

Кто пил водку, пил вино,

На фильмы ужасов был в кино,

Кто или охотник, или рыбак,

Кто любит секс, и не маньяк,

Кто имеет деньги и авто,

Кто может жить лет сто,

Кто на плацу кричит УРА!

У кого пузо випира,

Кто деньги сеет, как зерно,

И тех, кто щедрый на добро.

С Днем защитников Отечества!

***

Тебя сегодня мы поздравляем,

От всей души тебе мы желаем:

Счастливых дней и нежной ласки,

Принцессу милую из красиво сказки,

Победу трудную в борьбе –

Пусть все это достанется тебе!

***

Отца своего я поздравляю

С мужским праздником:

В юности, я точно знаю,

Был лучшим он солдатом.

Был он мужественный воин,

Хоть не командир.

Праздники этого достоин,

Защищал он мир!

Я тебя поздравляю отец,

С праздником всех защитников.

Сильным и мужественным оставайся,

И беспокойся о родителях!

***

Не каждое зернышко может стать плодом.

Не каждая капелька попадет в море.

Не каждый ветер станет ураганом.

Не каждая волна может стать штилем.

Не каждое слово в песню попадет.

Не каждая правда может стать болью.

Пусть слова, что мы здесь написали.

О сбыте и не сбыте дела.

Вас в жизни всегда проходили.

Все помыслы всегда становились.

На добро, на счастье, на любовь!

Денег побольше чтобы всегда становилось!

И защищать Вы не розівчились,

Все то, ради чего родились!

Вдохновения, силы и любви,

Вам к жизни и к “плохой” судьбы!

Здоровье в помощь, счастья в спасение!

Дай Бог, долгий век всем Вам в подарок!

***

Хоть не был ты солдатом,

И не кричали тебе матом,

Еще не били кулаком,

И не давали сапожком,

Все равно тебя поздравляю

Буту мужественным я желаю,

Чтобы ты избил врагов

Защитит ты нас сумел.

Потому наступит у нас война,

Ты получишь сполна –

Будешь нас всех защищать

Мать родную выручать!

***

Лошадь женщины в состоянии остановит,

Огонь и вода – это изучены стихии.

И медные трубы не такие страшные…

Если вы рядом, дорогие мужчины!

***

Потомки славных казаков,

И сечевых стрельцов,

И сейчас вы от врагов

Бороните края.

***

Крепкие засаленные руки

И мышцы твердые – как дуб.

На белой, как день, вышиванке

Блестит украинский трезубец.

В глазах – ледяная недоверие,

Как глобус блестит голова.

Давно не гулял топор

По улицам города Москва…

С Праздником Защитника Отечества!

***

Зимним вечером одна,

Сижу и жду у окна,

Когда любимый мой вернется?

И сердце трепетно забьется.

Накрытый стол, я без белья,

С Днем тебя Защитника Отечества!

***

В этот день мы вас поздравляем

Дорогих мужчин!

От души мы вам желаем,

Не печальтесь без причин:

Берегите вы силы и нервы,

Не теряйте лишнее.

Берегите женщин вы милых,

Защищайте всех своих!

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