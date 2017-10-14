Поздравления с Днем Защитника Отечества в Прозе
2017-10-13 23:14
Поздравления с Днем Защитника Отечества в Прозе
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14 октября мы чествуем тех, кто защищал родную землю. Это – ветераны, которые воевали на фронтах войны, чей ратный подвиг и самопожертвование стала символом человеческого духа и отваги.
Мы приветствуем также молодых, которые одели военную форму, переняв эстафету и лучшие традиции предыдущего поколения. Это праздник и наших берегинь, которые в тяжелые времена всегда были опорой своих любимых, сыновей, братьев.
Убеждены, что в памяти украинцев всегда останутся люди, которые защищали родную землю, с достоинством выполнили свой воинский и гражданский долг.
Искренне желаем всем мирного неба, крепкого здоровья, счастья и добра. С праздником вас, уважаемые защитники Отечества.
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Чистосердечно поздравляем с Миром защитника Отечества боевых побратимов-воинов-ветеранов Афганской войны и других локальных военных конфликтов. Отдавая дань вашей несгибаемой верности солдатскому долгу, личной отваге, боевому братству, искренне желаю каждому из вас и вашим семьям крепкого здоровья, мира, благополучия и счастливого долголетия.
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14 октября военнослужащие и ветераны военной службы вместе со всеми украинским народом отмечают один из знаковых праздников – День защитника Отечества.
Этого торжественного дня возвращаемся памятью к грозным и незабываемым страницам прошлого, чтобы еще раз понять, кому мы обязаны мирным небом над головой.
Это праздник совместное и для седовласых ветеранов, и для тех, кто сейчас находится н боевом посту, и для будущих защитников государства.
С давних времен украинцы особо чтят защитников родной земли, которые не жалели жизни и здоровья ради свободы Украины и ее народа. В боях за Родину наши соотечественники заслуженно снискали славу непревзойденных воинов.
Нынешние военнослужащие Вооруженных сил и других военных формирований являются достойными преемниками предыдущих поколений защитников Отечества. Они надежно стоят на защите суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государства, мира и спокойствия нашего народа.
В этот праздничный день поздравляю всех, кто в разные годы выполнял священный долг вооруженного защитника Родины,принимал участие в боевых действиях и миротворческих миссиях, выполняя сложные, связанные с риском для жизни задачи, укрепляя авторитет нашей армии в глазах украинского народа и мирового сообщества.
Искренние поздравления каждому, кто сегодня несет нелегкую военную службу, за верность военной присяге и патриотизм.
Низкий поклон нашим славным ветеранам за высокий героизм и мужество, которые они сполна отдавали ради счастливого будущего грядущих поколений.
Желаю всем крепкого здоровья, семейного согласия, мира и благополучия, успехов в повседневной жизни, чистого неба и всяческих благ.
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Братик, в день защитника отечества прими мои искренние поздравления! Все мужчины воины, не зависимо от звания, профессии, характера и возраста! Ты, мой брат, для меня всегда был и будешь олицетворением мужества и силы, с самого детства я ценю тебя за решимость, надежность, силу и твердость характера! С праздником, брат! Успехов в делах и любви!
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Те, кто прошел военные действия – особенно трепетно относятся к празднику 23 февраля … Эти люди заслуженно отмечают свой праздник – день Защитника Отечества. И это не пустые слова, они действительно защищали Родину, нас с вами, наши жизни и мирную жизнь наших детей. Они давали присягу служить верно и преданно. Но и в обычной жизни Настоящего мужчину отличают мужество, сила воли, умение выполнять данные обещания. Ведь каждый день нашим мужчинам приходится хранить и оберегать свой маленький мир, свою маленькую страну – свою семью! Быть главой семьи, опорой и поддержкой своим любимым. Желаем вам каждый день быть настоящими мужчинами, делами и словами подтверждать это звание!
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Дорогой отец, хочу тебя поздравить с 14 октября. Ты настоящий защитник, в первую очередь защитник нашей большой и крепкой семьи. Спасибо тебе за это, мы очень ценим и уважаем тебя. С праздником настоящего мужчины, с твоим, наш любимый отец, праздником!
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Милый мой братишка, хочу поздравить тебя с днем защитника Отечества и пожелать тебе оставаться сильным и стойким мужчиной в тяжелой ситуации. Оставаться желанным и верным по отношению к любимой женщине, оставаться преданным и близким по отношению к друзьям. И оставаться всегда любимым и послушным мальчиком для наших родителей. С праздником тебя!
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Поздравляю, мой защитник, с 14 октября! Желаю и дальше оставаться таким же сильным, мужественным, но в то же время добрым и ласковым.
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Любимый и единственный настоящий мужчина в моей жизни. Дорогой мой, любимый муж, спешу поздравить тебя с днем защитника Отечества. Твоя сила не знает предела, твоя мудрость безгранична, твое тело сводит с ума, твоя любовь опьяняет меня. Я горжусь тобой всегда, этот праздник только для тебя!
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Дорогой и любимый мой отец! Я помню, как твои сильные руки в далеком детстве носили меня на руках. Как ты защищал меня перед обидчиками. Как учил меня в выходные дни чинить в гараже машину, хоть я и девочка. Помню, как гордо сидела у тебя на плечах, когда мы шли в парк на прогулку. Тогда, еще маленькой, я думала: “Мой папа – лучший в мире. И пусть кто-нибудь только попробует возразить!”. Я выросла, у меня уже подрастают свои дети, а я как и раньше горжусь тобой. Ты, как настоящий защитник, много лет подряд создавал надежный тыл для всей нашей семьи и стоишь того, чтобы гордо называться МУЖЧИНОЙ. С праздником Днем защитника Отечества тебя, с мужским днем!
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Бог создал нас, женщин, слабыми и беззащитными. Мы не двигаем в доме мебель, не таскаем на своих плечах тяжелые сумки из магазинов, не забиваем в стены гвозди, не умеем чинить поломанные краны. Мы не умеем так ловко и профессионально водить и чинить автомобиль. Потому что все это за нас делаете вы – настоящие, надежные, сильные мужчины! Пусть вас будет побольше – нам легче и вам приятно. С праздником, настоящие мужчины!
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Желаю вам здоровья, благополучия, счастья Вашим близким и родным, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!
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Без мужчины даже в хоромах жить одиноко. Один-единственный представитель сильной половины человечества стоит дороже миллиона долларов. В свою очередь женщины тоже нужны мужчинам: чтобы им было кого защищать. Так пусть же каждый мужчина отыщет женщину, которой он будет милее всех благ этого мира.
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Поздравляю тебя с праздником всех мужчин, которые не боятся встать на защиту своих близких и своей страны! От имени всех женщин я говорю спасибо тебе и таким мужчинам, как ты! Рядом с вами мы не боимся чувствовать себя нежными и хрупкими!
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Дорогой мой человек. Поздравляю тебя с днем защитников Отечества! Я желаю, чтобы ты никогда не боялся встать на защиту своих близких и своей страны! Я горжусь твоей силой, мужеством, выносливостью, храбростью и стойкостью!
Твоя жена ____________.
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Дорогой коллега, хотелось бы поздравить тебя с праздником с днем Защитника Отечества. От всей души желаю тебе успехов в работе и больших творческих полетов. Ты настоящий профессионал своего дела, ты отзывчивый и умный. С праздником тебя!
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Дедушка, с праздником тебя профессиональным. С 14 октября я спешу тебя поздравить и желаю тебе оставаться всегда таким же бодрым, веселым и жизнерадостным. Это твой праздник, и я по-настоящему горжусь, что у меня есть такой дедушка!
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Говорят, что на 14 октября нужно поздравлять только тех, кто служит или уже отслужил в армии. Это все бред! Главное, чтобы твоя девушка считала тебя настоящим мужчиной, который сможет в случае чего защитить, подставить сильное плечо в трудных ситуациях. И это все про тебя. Так что, с праздником тебя, дружище!
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Поздравляем вас с Днем Защитника отечества. Хотим, чтобы вы были нашими защитниками и чаще напоминали нам о том, что мы действительно слабый пол. А мы постараемся сделать так, чтобы работа стала для нас вторым домом – уютной и приятной.
Желаем вам и вашим семьям, вашим любимым и вашим детям благополучия и хорошего настроения, семейного счастья и достатка во всем. Чтобы все ваши начинания заканчивались только успехом на благо всем окружающим людям. Желаем, чтобы все вокруг называли вас «настоящими мужчинами”. С праздником Вас!
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Поздравляем вас с мужским праздником м – с днем защитника Отечества! Желаем вам надежного тыла и мирного неба над головой. И чтобы Родина не краснела за вас а вы за Родину!
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Этот день отважных и сильных духом мужчин, которым есть, кого и что защищать: свою Отчизну, свое дело, свой дом и своих близких, свое будущее. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания, мира и больших успехов! С Днем защитника Отечества!
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У вас сегодня настоящий праздник – мы готовы один раз в год, в этот день исполнять ваши желания, маленькие капризы и прихоти. Ведь нам не трудно принести любимому горячую чашку кофе в кровать, из магазина принести сумочки, приготовить вкусный ужин, а также в течение всего дня расхваливать дорогого мужчину, холить и забавлять его. Но не забудьте, что с завтрашнего дня наступит наше время, когда в течение всего года до следующего 14 октября мы будем ждать от вас внимания, помощи, понимания и поддержки. Ведь вы у нас такие сильные, умные и отважные. С праздником!
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Поздравляю тебя с днем защитников Отечества! Будь смелым, стойким, мужественным и готовым защитить своих близких от любой беды! Я горжусь, что рядом со мной находится настоящий мужчина, на которого я всегда могу положиться!
Твоя любимая ___________.
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Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества! Мы искренне рады, что образ защитника ассоциируется с каждым мужчиной, который работает в нашем коллективе. Многие из вас прошли срочную воинскую службу, некоторые являются офицерами запаса, и все без исключения сегодня верно служат общему делу, защищают и приумножают профессиональные достижения, важные для развития компании и страны в целом.
Искренне желаем вам и вашим близким благополучия, больших успехов во всех начинаниях, здоровья и радости.
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Поздравляю тебя с днем защитников Отечества! Ты настоящий мужчина, который всегда готов защитить друзей и любимую женщину! Украина может быть спокойной, пока в стране есть такие смелые, сильные и мужественные люди, как ты!
Твоя любящая жена ___________.
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Поздравляем Вас с праздником – днем защитника отечества! Вы – те, кто всегда стоит на страже нашего покоя и благополучия. Вы – те, кто не боясь, вступаете в бой по первому зову своей страны, те, кто широкой спиной закрывает от всех невзгод своих жен и детей. Пусть прозвучат для Вас сегодня слова благодарности просто за то, что Вы есть.
Ваши любящие женщины
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Желаем вам, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди, чтобы вам не пришлось ни от кого защищать своих родных и близких. Ну а если вам все-таки придется встать на защиту дорогого вам человека – мы на 100% уверены, что вы выйдете победителями! С днем защитника Отечества вас!
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Мой любимый племянник, с праздником настоящих мужчин тебя. Всех благ, счастливых моментов и радостных дней. Стремись к своим мечтам и целям и у тебя все обязательно получится. С праздником тебя, с днем защитника Отечества!
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День защитника Отечества – праздник тех, кто стоит на страже родины, кто уже прошел военные действия, даже тех, кто только-только учится ходить – наших любимых сыновей, мужей, отцов, братьев! Всех наших дорогих и любимых, настоящих и будущих защитников! Желаем вам всегда и во всем быть первыми, быть на высоте, всю жизнь оставаться для нас идеалами мужества и чести!
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День защитника Отечества – праздник для настоящих мужчин. Тех, которые прошли настоящую войну, и тех, кто стоит на страже Родины. Тех, кто отслужил в армии и тех, кто только готов ее пополнить. Этот праздник – это память сыновей и дочерей тех, кто отдал свою жизнь за свободу Родины, за Вашу с нами свободу и независимость. Но 14 октября – это не только праздник для людей в погонах, но и наших защитников в каждодневной жизни, тех, на кого мы опираемся в трудную минуту, кто нас защищает от жизненных невзгод и поддерживает нас. Дорогие наши мужчины! Желаем Вам здоровья, гармонии, любви, всегда и во всем быть на высоте и всю жизнь оставаться для нас, женщин, идеалами, а для своих преемников – образцом силы и мужества.
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Хочу сегодня от имени руководства поздравить вас с праздником мужчин, с 14 октября! И пусть наши дорогие дамы будут не в обиде сегодня на меня, но в этот день мы будем приветствовать исключительно сильную половину человечества. Поздравляем вас, уважаемые наши мужчины. Желаем вам понимания со стороны ваших жен, чтоб они отпускали вас и на футбол, и на хоккей, и на рыбалку, и даже без удочек! И ждали с улыбкой под утро своих настоящих мужчин! С праздником нас с вами, господа!
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Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность, а потому не случайно День защитника Отечества имеет богатую и славную историю. Как бы не назывался этот праздник, он всегда будет символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
Примите, наши дорогие мужчины, искренние пожелания здоровья, счастья, мира и благополучия!
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День Защитника Отечества – праздник всех мужчин, от мала до велика. В этот прекрасный, немного суровый зимний праздник хочется вспомнить наших дедов и отцов, которые своими потом и кровью доказали, на что они готовы ради Родины. Хочется обратиться и к нашим мужчинам, и к нашим братьям, пожелав им никогда не испытать ужасов войны и доказывать преданность своей державе лишь только на мирном поприще. Хочется также поздравить и наших детей, мальчишек, в каждом из которых уже заложена та стойкость, та преданность и та сила духа, которая не только делает из мальчика – мужчину, но и творит из него настоящего Защитника Отечества. С праздником, дорогие мужчины и мирных дней всем нам! Мы, женщины, всегда готовы и рады гордиться вами!
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Сердечно поздравляем вас с днем защитника Отечества, с 14 октября. Хоть этот праздник поистине зимний, снежное и холодное, но оно согрето нашей к вам любовью! И в этот день мы хотим пожелать вам смело преодолевать любые препятствия, быть мужественными, достигать поставленных целей, ведь настоящих мужчин трудности не отпугивают, а наоборот, вдохновляют на новые подвиги! И пусть с каждым из вас будет рядом любимая женщина, способная скрасить любые жизненные невзгоды. Любви вам, дорогие наши мужчины!
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Сегодня сильная половина получат поздравления от прекрасной половины с Днем защитника Отечества. Так что, дорогой, я поздравляю тебя с праздником, желаю богатырского здоровья, сказочной удачи и большой любви. Хотя, с любовью у нас все в порядке 🙂
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У каждого в жизни есть своя школа. Но для тех, кто прошел школу военной подготовки или службу в армии, праздник 14 октября – особенный. Эти люди давали присягу на службу Родине, и в этот день отмечают праздник защитника Отечества. Но мужество, отвага, сила воли нужны человеку каждый день для подтверждения своего статуса Настоящего Мужчины. Ведь каждый день приходится заботиться о своей маленькой родине – своей семье, быть для нее незыблемой опорой и подмогой. Дорогие наши мужчины! Желаем Вам сил и здоровья, чтобы каждый день подтверждать свой статус Настоящего Мужчины, а мы – те, для кого вы это делаете, – обещаем окружить вас любовью и заботой, теплом и уютом, чтобы наша нежность и ваша мужественность вместе создавали гармонию Мира и Любви .
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Поздравляю вас с Днем защитника Отечества – праздником мужества, благородства и чести! От всей души желаю Вам творческих успехов, счастья, благополучия и всего самого доброго! Пусть трудности, встречающиеся на Вашем пути, будут всегда легко преодолимы. Крепкого здоровья, душевного тепла и праздничного настроения!
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В такой знаменательный день поздравляем всех мужчин, парней, а также женщин, всех, всех, кто стоит на защите границ нашей Родины. Вы сильные, стойкие, смелые и храбрые. Пусть служба будет спокойной, мирной, а жизнь – яркой, долгой, в доме – тепло, уют, забота.
Почет и слава защитникам Отечества. Ура! Ура! Ура!
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Сердечно хочу поздравить вас с Днем защитника Отечества – 14 октября. В этот праздник сильной половины человечества желаю вам не опасаться никаких преград и смело идти к любым целям, ведь настоящего мужчину препятствия только подстегивают и вдохновляют. А для достижения целей необходимо крепкое здоровья, поэтому никогда ничем не болейте, будьте крепки духом и телом. И, безусловно, рядом с настоящим мужчиной должна быть прекрасная женщина – красивая, умная и хозяйственная. Именно такую спутницу жизни я хочу вам пожелать. Пусть сбываются мечты, и птица счастья незримой тенью следует за вами во всех направлениях!
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Любимый, я хочу поздравить тебя с праздником 14 октября и специально для тебя приготовила сладкий подарок. Ты подумал, что я намажу свое тело сливками, которые ты будешь страстно облизывать? Нет. Я испекла торт и к нам придет моя мама, чтобы отпраздновать это замечательный праздник!
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Все мужчины в детстве любят играть в войну, бегать с пистолетами и воображать себя бесстрашными летчиками и танкистами. В этот день, День защитника Отечества, мы хотим пожелать вам, чтобы игра так и осталось игрой, и вам никогда не пришлось стрелять в людей по-настоящему, чтобы защитить своих родных. Мирного неба над головой! С 14 октября!
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Сейчас нет войны, и слава богу, что ее нет! И в мирное время вам хватает возможностей проявить свое мужество, показать свой волевой характер, быть сильными духом и телом.
Желаем вам, чтобы и дальше над вами было только мирное небо и вам никогда не пришлось брать в руки оружие, чтобы ваши дни были наполнены радостью созидания и гордостью за достигнутые результаты.
Чтобы у каждого из вас была та единственная верная и преданная, которая будет дарить вам свою любовь и нежность и чтобы никакие серые тучи беды и неприятностей не смогли бросить даже слабую тень на вашу счастливую жизнь.
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Желаю вам такого счастья в личной жизни, чтобы даже самые закоренелые холостяки захотели такого же. Желаю такую мечту, воспоминание о которой поддерживало бы вас в самые трудные минуты. Желаю такую машину, которая с легкостью оставляла позади все неприятности, которые посмели за вами погнаться, а впереди была лишь бесконечная дорога и голубое небо. С праздником, дорогие наши мужчины!
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А ты знаешь, что делают настоящие мужчины 14 октября? Забирают свою лучшую подругу из дома и идут с ней отмечать этот праздник. Ведь подруга для друга, это тот же друг, с которым надо делить и праздники и счастье. С праздником, дорогой друг!
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Дедушка! Ты не понаслышке знаешь, что такое свист пуль над головой и ночи, проведенные в окопах. Что значит осознавать, что по ту сторону линии фронта – тоже люди, но не колеблясь, зная свой долг перед Родиной идти в бой. Только ты и те, кто бок-о-бок с тобой отстаивали для своих детей и внуков право на жизнь в мирное время, понимают, что такое защищать Отечество. Я рад, что, пройдя все невзгоды и трудности военного времени, ты жив и сейчас со мной. Ордена и медали у тебя на груди, – живое доказательство твоего мужества и героизма. Этот праздник по праву твое!
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Хочу поздравить всех мужчин с 14 октября. Несмотря на то, что вам уже не приходится воевать (и слава Богу!), Вы все равно остаетесь настоящими защитниками Отечества. Чтобы защитить нас от холода, вы включаете обогреватель; чтобы защитить нас от одиночества, вы вислуховуєте нашу бесконечную болтовню; чтобы защитить нас от неуверенности в себе, вы делаете нам комплименты. Спасибо вам за то, что вы есть! С праздником!
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Желаем Вам удачи и побед в делах, а в Вашем доме – мир и благополучие. И еще желаем оптимизма и бодрости, чтобы всегда идти только вперед – к новым проектам и новым свершениям!
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Дорогой муж! Ты самый главный мужчина в моей жизни, я тебя бесконечно люблю и поздравляю с 14 октября. Ты мой защитник, герой и супермен и в одном лице, мне с тобой никогда не скучно, а надежно и спокойно. Желаю тебе вагон здоровья, тележку удачи и чемодан денег!
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В День защитника Отечества прими мои искренние поздравления с любимым праздником, днем сильных и мужественных людей, которые стоят на страже Родины. Ведь все мужчины, независимо от характера и профессии, по своей природе воины. Милый, ты – олицетворение всех самых привлекательных черт сильной половины человечества, я обожаю тебя за решимость, мужество, силу, сексуальность, волю, порядочность и надежность. С праздником, дорогой! Желаю тебе успехов в делах, счастья и радости, исполнения желаний и всего самого доброго! Пусть твои руки всегда будут сильными, сердце – бесстрашным, судьба – благосклонной, а глаза – счастливыми! Лучше тебя нет никого на всем белом свете, ты – мой воин, защитник и опора. Я очень люблю тебя! С праздником!
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Сегодня у вас настоящий мужской праздник. И мы с самого утра готовы выполнять все ваши капризы и пожелания! Приносить кофе на рабочее место, не просто, а со сладостями, хвалить весь день, холить и лелеять! А дома вас наверняка родные встретят вкусным ужином! Ведь вы у нас такие сильные, такие добрые, внимательные и заботливые! Лучшие – мужчины! С днем защитника Отечества вас!
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Отец, ты наверное, хотел, чтобы 14 октября мама носила тебя на руках целый день. Она сказала мне, что готова к этому, если потом ты ее будешь носить на руках, остальные 364 дня. С праздником тебя!
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Защита Отечества – это обязанность и привилегия настоящих мужчин. А семья – это крохотная частичка необъятной Родины, которую вам тоже нужно защищать. Дорогие наши мужчины, за вами мы – как за каменной стеной. Вы помогаете нам быть спокойными и уверенными в завтрашнем дне – и в сегодняшнем дне. Поздравляем с праздником!
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Поздравляю тебя с днем Защитника отечества! Желаю тебе здоровья в твой праздник, мужественно преодолевать любые жизненные неурядицы, любить и защищать нас с мамой. Мира и тепла в душе. Я тебя люблю, отец!
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Мой близкий друг, хочу поздравить тебя с праздником настоящих мужчин, с днем защитника Отечества. Ты всегда защищаешь слабых, ты всегда даешь правильные советы, если они нужны. Ты всегда поможешь не словом, а делом, когда, кажется, ситуация безвыходная. Ты настоящий, ты преданный друг и достоин похвал не только в этот праздник, но и каждый день!
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Поздравляем ветеранов, мужчин, парней, а также матерей и жен, которые разделяют трудности воинской службы с Днем защитника Отечества. Для Украины это общий праздник. В этот день хочется поднять бокалы за всех кто, с честью и достоинством охраняет границы нашей Родины. Здоровья вам на долгие десятки лет!
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Сердечно поздравляю Вас с Днем защитника Отечества! В этот день позволю себе выразить свою искреннюю признательность за наше плодотворное сотрудничество, которое основано на профессионализме и большом взаимоуважении. Я всегда рад нашей совместной работе над любыми проектами, поскольку в Вашем лице неизменно нахожу надежного делового партнера. Деятельность Вашей компании играет очень важную роль в укреплении экономических позиций нашей страны. И я очень горд, что наши компании успешно сотрудничают друг с другом на протяжении нескольких лет.
Желаем Вам крепкого здоровья, много сил и мужества для выполнения всего намеченного, радости и большой удачи во всем.
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Любимый мой сыночек, хочу поздравить тебя Днем Защитника Отечества. Годы пролетели незаметно, и ты стал уже такой взрослый. Теперь я с гордостью могу заявить, что у меня вырос настоящий защитник, которого я очень люблю. С праздником сыночек, всех благ и море счастья!
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Ты – Мужчина. Ты – мужественный. Ты – моя защита и опора. Ты согреваешь меня в холодные зимние ночи. С тобой мне не страшно думать о будущем. Сегодня твой день. Хочешь горячий кофе в постель? Или кучу цветов и подарков? А хочешь подарю тебе себя? Пусть Родину защищать тебе еще не приходилось, но в моей жизни ты – надежный тыл. С праздником тебя, любимый, с Днем настоящих Мужчин!
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Многоуважаемые мужчины!
Поздравляю с Днем защитника Отечества и желаю: красивую и любящую жену, крепкий и уютным дом, волшебную и здорового ребенка – все то, что нужно настоящему мужчине. И надеюсь, что вам никогда в жизни не придется защищать их от опасности. С 14 октября!
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В календаре нет мужского праздника, но есть в нем дата, которая по праву считается праздником настоящих мужчин. И вот сегодня наступило 14 октября. С большим нетерпением мы ждали этого дня, чтобы поздравить с праздником защитника Отечества настоящего мужчину, нашего дорого ______________. Будучи солдатом, Вы охранял наш сон и покой, а теперь Вы наш мудрый руководитель, наш генерал, и за Вами мы как за каменной стеной.
Желаем Вам доброго здоровья, успехов на Вашем нелегком пути и крепкого мужского духа, чтобы воплотить в жизнь все задуманное и желаемое.