Поздравление мужчине музыканту с днем музыки
2017-10-01 11:23
Поздравление мужчине музыканту с днем музыки
Принято устраивать в эту дату концерты с приглашением наиболее известных художественных коллективов, эстрадных исполнителей. Кроме того, нередко проводятся также встречи с музыковедами, исполнителями, композиторами, а также разнообразные выставки музыкальной тематики, направленные на популяризацию классического музыкального искусства.
Начиная с 1975-го года, ЮНЕСКО было решено сделать 1 октября Международным днем музыки, передает Rus.Media. Среди инициаторов его введения значился Шостакович. Сегодня целью праздника является стремление к реализации идеи сближения разных народов и культурного взаимообогащения их наследия, используя всем понятный интернациональный язык музыки. Отмечаем международный день музыки – 1 октября.
***
Музыка – частичка нашей души,
С рождения мы любим музыку,
Это нить, которая с прекрасным связывает нас,
Музыка, как бальзам, для каждого из нас.
С днем музыки тебя поздравляю,
Жизнь мелодичной искренне желаю,
Пусть каждый день твой в праздник превратится,
Пусть в твой дом прилетает птица счастья.
***
Ты – великий музыкант, всем известный,
Твой музыкальный репертуар интересный,
Каждый день я слушала бы тебя,
Ты настоящая музыкальная звезда.
В день музыки искренне желаю счастья.
Пусть мимо пролетают все ненастья,
Пусть нотки счастья наполняют твой дом,
Пусть радость и удача поселятся в нем.
***
Музыка – это чудо, это творение и жизнь,
В мелодии с искусством прочная нить,
Жизнь без музыки представить не можно,
В душе каждого из нас звучит она.
Любимый, с днем музыки поздравляю от души,
Пусть в твоем сердце звучит мелодия любви,
Пусть никогда не покидают Муза и вдохновение,
Пусть всегда будет отличным настроение.
***
Ты солист и оркестрант,
Слушать — наслаждение!
С днем прекрасным, музыкант, —
музыки создание!
Кроме рока, джаза, фуг
Баха исполнения,
Ты еще один отличный
С братом, без сомнения.
Пожелаем мы тебе
Быть в культурных хрониках,
Все от «до» до «си» в судьбе
Да карманов полненьких!!!
***
На бумаге бездушные ноты,
И пылится в углу инструмент –
Оживи их, великий маэстро,
Отдавая мелодию всем.
Пусть несутся по улицам звуки,
Пробуждая надежду в сердцах,
Одаряя нас легкостью жизни,
Изгоняя от всех боль и страх.
Пусть цветов не подарено море,
Пусть фанаты толпой не стоят –
Все равно через тернии к звездам
Пролетит музыкальный талант.
Знаем мы – на небесном Олимпе
Музыкантам открыты места.
Так играйте, играйте, маэстро!
Пусть идет с вами муза всегда!
***
Мелодии божественные звуки…
На сцене в черном фраке пианист.
Как крылья птиц, мелькающие руки:
Слышать дыхание моря, ветра свист.
Легко касаясь клавишей блестящих,
Слегка поник русой головой,
Он увлечен мелодией звучащей
В прекрасный мир, наполненный игрой.
Под сводами торжественного зала
Гремят раскаты грома, бури стон…
И вторя им, оркестром небывалым
Сердца звучат, как струны, в унисон.
***
Здесь фуги Баха трепетно звучат,
Здесь солнцем жизни, запахами моря
Сонаты Моцарта со мною говорят.
Я радуюсь, что в школе есть учитель,
Которого я больше всего люблю.
За мою музыку, рожденную роялем,
Я от души его благодарю.
Спасибо Вам за доброту и ласку,
За светлый миг удачи плач фальшивых нот,
За конкурсов волнующую сказку.
Пусть вечно длится урок Музыки!
***
Твоя жизнь – эфемерный мир,
Как же быть, ведь полно вокруг
Грубых женщин, напитков и игр?
Дорогой мой, хоть ты музыкант,
И мечтаешь жить в гармонии
Но на то ты большой талант,
Чтоб во всем ее находить!
Я хочу поздравить тебя,
С этим праздником любя.
Только я лучше помолчу,
Скажет музыка лучше меня!
***
Для тебя весь мир – это звук
Для тебя все не так, иначе.
Только счастья хотят все , мой друг,
Только все хотят удачи.
Я тебя поздравляю сейчас
С Днем рождения, музыкант
Я желаю, чтобы каждый час
Был востребован твой талант.
***
Твоя жизнь – это музыка, друг,
Твоя жизнь – эфемерный мир,
Как же быть, ведь полно вокруг
Грубых женщин, напитков и игр?
Дорогой мой, хоть ты музыкант,
И мечтаешь жить в гармонии
Но на то ты большой талант,
Чтоб во всем ее находить!
Я хочу поздравить тебя,
С этим праздником любя.
Только я лучше помолчу,
Скажет музыка лучше меня!
***
Только избранный наделен талантом
Мелодию прекрасную создать.
Он тонко музыкально одарен,
И звуком может передать чувства.
И пусть душа в порыве неземном
Сумеет познать откровение
Как легок звук, чудесен, невесом,
Как душу окрыляет благодать.
***