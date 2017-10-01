Поздравление мужчине музыканту с днем музыки

despravda | 01.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-01 11:23

Поздравление мужчине музыканту с днем музыки
Принято устраивать в эту дату концерты с приглашением наиболее известных художественных коллективов, эстрадных исполнителей. Кроме того, нередко проводятся также встречи с музыковедами, исполнителями, композиторами, а также разнообразные выставки музыкальной тематики, направленные на популяризацию классического музыкального искусства.

Начиная с 1975-го года, ЮНЕСКО было решено сделать 1 октября Международным днем музыки, передает Rus.Media. Среди инициаторов его введения значился Шостакович. Сегодня целью праздника является стремление к реализации идеи сближения разных народов и культурного взаимообогащения их наследия, используя всем понятный интернациональный язык музыки. Отмечаем международный день музыки – 1 октября.

***

Музыка – частичка нашей души,

С рождения мы любим музыку,

Это нить, которая с прекрасным связывает нас,

Музыка, как бальзам, для каждого из нас.

С днем музыки тебя поздравляю,

Жизнь мелодичной искренне желаю,

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть в твой дом прилетает птица счастья.

***

Ты – великий музыкант, всем известный,

Твой музыкальный репертуар интересный,

Каждый день я слушала бы тебя,

Ты настоящая музыкальная звезда.

В день музыки искренне желаю счастья.

Пусть мимо пролетают все ненастья,

Пусть нотки счастья наполняют твой дом,

Пусть радость и удача поселятся в нем.

***

Музыка – это чудо, это творение и жизнь,

В мелодии с искусством прочная нить,

Жизнь без музыки представить не можно,

В душе каждого из нас звучит она.

Любимый, с днем музыки поздравляю от души,

Пусть в твоем сердце звучит мелодия любви,

Пусть никогда не покидают Муза и вдохновение,

Пусть всегда будет отличным настроение.

***

Ты солист и оркестрант,

Слушать — наслаждение!

С днем прекрасным, музыкант, —

музыки создание!

Кроме рока, джаза, фуг

Баха исполнения,

Ты еще один отличный

С братом, без сомнения.

Пожелаем мы тебе

Быть в культурных хрониках,

Все от «до» до «си» в судьбе

Да карманов полненьких!!!

***

На бумаге бездушные ноты,

И пылится в углу инструмент –

Оживи их, великий маэстро,

Отдавая мелодию всем.

Пусть несутся по улицам звуки,

Пробуждая надежду в сердцах,

Одаряя нас легкостью жизни,

Изгоняя от всех боль и страх.

Пусть цветов не подарено море,

Пусть фанаты толпой не стоят –

Все равно через тернии к звездам

Пролетит музыкальный талант.

Знаем мы – на небесном Олимпе

Музыкантам открыты места.

Так играйте, играйте, маэстро!

Пусть идет с вами муза всегда!

***

Мелодии божественные звуки…

На сцене в черном фраке пианист.

Как крылья птиц, мелькающие руки:

Слышать дыхание моря, ветра свист.

Легко касаясь клавишей блестящих,

Слегка поник русой головой,

Он увлечен мелодией звучащей

В прекрасный мир, наполненный игрой.

Под сводами торжественного зала

Гремят раскаты грома, бури стон…

И вторя им, оркестром небывалым

Сердца звучат, как струны, в унисон.

***

Здесь фуги Баха трепетно звучат,

Здесь солнцем жизни, запахами моря

Сонаты Моцарта со мною говорят.

Я радуюсь, что в школе есть учитель,

Которого я больше всего люблю.

За мою музыку, рожденную роялем,

Я от души его благодарю.

Спасибо Вам за доброту и ласку,

За светлый миг удачи плач фальшивых нот,

За конкурсов волнующую сказку.

Пусть вечно длится урок Музыки!

***

Твоя жизнь – эфемерный мир,

Как же быть, ведь полно вокруг

Грубых женщин, напитков и игр?

Дорогой мой, хоть ты музыкант,

И мечтаешь жить в гармонии

Но на то ты большой талант,

Чтоб во всем ее находить!

Я хочу поздравить тебя,

С этим праздником любя.

Только я лучше помолчу,

Скажет музыка лучше меня!

***

Для тебя весь мир – это звук

Для тебя все не так, иначе.

Только счастья хотят все , мой друг,

Только все хотят удачи.

Я тебя поздравляю сейчас

С Днем рождения, музыкант

Я желаю, чтобы каждый час

Был востребован твой талант.

***

Твоя жизнь – это музыка, друг,

Твоя жизнь – эфемерный мир,

Как же быть, ведь полно вокруг

Грубых женщин, напитков и игр?

Дорогой мой, хоть ты музыкант,

И мечтаешь жить в гармонии

Но на то ты большой талант,

Чтоб во всем ее находить!

Я хочу поздравить тебя,

С этим праздником любя.

Только я лучше помолчу,

Скажет музыка лучше меня!

***

Только избранный наделен талантом

Мелодию прекрасную создать.

Он тонко музыкально одарен,

И звуком может передать чувства.

И пусть душа в порыве неземном

Сумеет познать откровение

Как легок звук, чудесен, невесом,

Как душу окрыляет благодать.

***

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