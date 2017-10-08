Поздравление Меркель и Трампа для Путина набирает популярность на YouTube (видео)
2017-10-07 20:42
Поздравление Меркель и Трампа для Путина набирает популярность на YouTube (видео)
Недавно канал «Кухня Продакшн» выложил на видеохостинг YouTube шутливый ролик.
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В нем Путина с днем рождения поздравляют главы сверхдержав, такие как Ангела Меркель, Барак Обама, Дональд Трамп и так далее. Сейчас приветственный «клип» набрал среди фанатов Путина больше одного миллиона просмотров, передает Rus.Media.
Основой для видео стал клип Егора Крида и Molly «Если ты меня не любишь». Герои клипа появляются в кадре в масках известных мировых политиков. В данной композиции поднимаются сложные политические вопросы, которые касаются санкций против России. В ходе клипа главы разных государств расхваливают Путина, при этом высмеивая самих себя.
Однако стоит отметить, что на самом деле герои этого видео президента РФ не поздравили. С днем рождения Путина поздравили только главы некоторых соседних государств.