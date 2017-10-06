Позарился на золото: в Чернигове ограбили женщину
06.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера вечером в полицию обратилась жительница чернигова и сообщила, что ее ограбили.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Женщина рассказала, что возле магазина по ул. Попудренко неизвестный сорвал с нее золотую цепочку.
В ходе-оперативно розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что злоумышленником оказался безработный местный житель, 1977 года рождения.
Ранее мужчина проблем с законом не имел. В содеянном сознался.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.