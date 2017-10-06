Позарился на золото: в Чернигове ограбили женщину

magictr | 06.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Вчера вечером в полицию обратилась жительница чернигова и сообщила, что ее ограбили.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Женщина рассказала, что возле магазина по ул. Попудренко неизвестный сорвал с нее золотую цепочку.

В ходе-оперативно розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что злоумышленником оказался безработный местный житель, 1977 года рождения.

Ранее мужчина проблем с законом не имел. В содеянном сознался.

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