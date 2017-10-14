Повышение пенсий: в ПФУ сказали, кому насчитают больше
2017-10-13 20:07
Повышение пенсий: в ПФУ сказали, кому насчитают больше
В Пенсионном фонде Украины сообщили, что после перерасчета пенсий, повышение выплат получат пенсионеры, у которых больше страхового стажа.
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После осовременивания пенсий наибольшее повышение выплат получат пенсионеры, у которых больше страхового стажа, передает Rus.Media. Об этом заявил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный, сообщает пресс-служба ПФУ.
“Это восстановление справедливости для пенсионеров с большим стажем работы. Сейчас в результате осовременивания пенсий увеличение произойдет у тех, кто имел больше страхового стажа и большую заработную плату, от которой уплачивались взносы. Люди это чувствуют, они это поддерживают. Мы видим по тех звонков, поступающих в Контакт-центр Пенсионного фонда”, – сказал Зарудный в эфире “5 канала”.
Он также отметил, что сначала на выплату пенсий бюджет Пенсионного фонда планировался в размере 284 млрд грн.
“Сегодня прогнозируется более 300 млрд грн в связи с осовремениванием. Фонд полностью обеспечен средствами, чтобы осуществить все выплаты пенсионерам”, – заверил председатель правления ПФУ.