Повседневные платья на осень 2017: самые модные модели нового сезона (Фото)
2017-09-02 13:42
Повседневные платья на осень 2017: самые модные модели нового сезона (Фото)
Новые коллекции на каждый день играют буйством красок.
В период серого дождливого сезона важно суметь сохранить женственность, изящество и легкость в образе, передает Rus.Media. Лучшим решением бросить вызов пасмурной погоде будет изящный и красивый гардероб на каждый день. Повседневные платья на осень 2017 помогут пережить демисезонный период с позитивом и подчеркнуть свою оригинальность и привлекательность.
Модные платья осень 2017-2018 Новые коллекции на каждый день играют буйством красок. В грядущем сезоне дизайнеры предлагают отходить от грустных классических, хоть и практичных расцветок, заменяя их теплыми и уютными тонами – коричневым, натур, зеленым, терракотовым и другими. Для девушек, скованных рамками строгого дресс-кода, актуальным решением будут глубокие оттенки – марсала, шоколад, изумруд, сапфир и другие. Не выходят из моды принты. И в новых коллекциях заметна простота и доступность рисунков. А самые модные повседневные платья осень-зима 2017-2018 представлены такими фасонами:
Длинные повседневные платья на осень 2017. В этом сезоне акцент в коллекциях макси сделан не только на женственности лекал, но и на их практичности. Вместе с приталенными летящими подолами в тренде свободные и бесформенные силуэты.
Короткие платья на каждый день осень 2017. Смелость и решительность моделей мини присутствует только в цвете. В моде насыщенные и яркие холодные оттенки. А самыми популярными фасонами считаются удобные трапеции и облегающие изделия с воланами.
Повседневные платья миди на осень 2017. Умеренная длина осталась атрибутом романтического стиля. Популярность приталенных солнце не теряет силы. А вместе с тем в тренде и удобные прямые и зауженные меди из пряжи и трикотажа.
Платье-рубашка 2017 Одним из наиболее удобных фасонов для повседневной носки остается модель с застежкой на пуговицы снизу доверху. Дизайнеры предлагают стильные рубашки прямого кроя и приталенные силуэты. Самой оптимальной длиной считается миди. Однако модные тренды этого сезона – изделия мужского кроя. Повседневные платья 2017 на осень с острыми плечами, отложным воротничком и накладными карманами на груди идеально подчеркивают женственность и обеспечивают полный комфорт. А самой популярной расцветкой стали контрастные сочетания двух цветов и принт клетка.
Платье-футляр 2017 Строгий фасон еще больше утвердился на позиции повседневной одежды на осень. Узкий крой всегда выглядит элегантно. Но чтобы полностью чувствовать себя уверенно и комфортно, отдавайте предпочтение изделиям из шерсти, плотного трикотажа, вискозы. Модные платья осень-зима 2017-2018 представлены и стильными кожаными изделиями. И в этом сезоне актуальны матовые фактуры. Чтобы футляр не ставил строгости образа, остановите выбор на моделях с выразительной отделкой – воланом, широким рукавом, вырезом декольте или просто яркой расцветки, типичной для офисного стиля.
Платье-сафари 2017 Практичность цветовых решений сафари оставляет такие модели в категории модных трендов. Цвет терракота, кале, хаки, беж идеальны для повседневного ношения. Дизайнеры предлагают замшевые и хлопковые изделия. Важной особенностью выступает облегающий силуэт, что говорит о популярности коротких и умеренных юбок. Красивые платья осень 2017 привлекательные и функциональной отделкой. Множество накладных и скрытых карманов не просто украшают изделие, но и часто позволяют обходиться без сумочки. В этом сезоне модельеры дополняют одежду не только рядом пуговиц, но и молнией.
Платья с запахом 2017 Способность адаптироваться под любые пропорции сделала женственный фасон одним из самых популярных. Решение на запах отлично смотрится как в длинном покрое, так и короткой длине. В моде приталенные летящие подолы и спокойный прямой силуэт, слегка выделяет талию за счет застежки. Повседневное платье-халат на осень 2017 – это и необычный дизайн, где запах может быть декоративным, а не функциональным. Для таких изделий актуальной отделкой будет асимметрия кроя, которая всегда привлекает внимание.
Трикотажные платья 2017 В большом многообразии красивых тканей и их комбинаций наибольшей актуальностью пользуется эластичный трикотаж. В новых коллекциях популярным трендом остался фасон гольф. Облегающий силуэт популярен как в максимальной длине, так и мини. Здесь дизайнеры поиграли и с вырезом горловины. В тренде сексуальные декольтированные изделия и уютные модели с объемным горлом. Повседневные женские платья осень 2017 представлены и вязаными решениями. Пряжа трикотажная не податливая для сложных узоров, но в меланжевом цвете выглядит очень стильно.
Джинсовые платья 2017 Изделия деним заслуженно относятся к одним из наиболее практичных. Модные джинсовые платья 2017 отличаются традиционной темно-синей окраской. Но дизайнеры допускают и потертости ткани, и эффект варенки, и обработку более светлым материалом. В тренде изделия в технике пэчворк. Самым модным фасоном стала рубашка прямого кроя длиной ниже колена. Стильно и эффектно выглядят модели лаконичного дизайна со слегка расклешенной короткой юбкой. Здесь актуален аккуратный воротник-стойка и длинный рукав с твердым манжетом.
Платья оверсайз 2017 Фасоны «не со своего плеча» вошли в моду несколько лет назад прочно удерживаются на лидирующих позициях. Оверсайз идеальные для повседневного стиля благодаря свободному крою. Модные осенние платья 2017 представленные с длинным зауженным подолом. Однако кокон не единственный тренд в коллекциях. Стильным выбором будет прямой покрой с акцентуацией спущенного ниже пальцев руки рукава и значительно заниженной линией плеч. Актуальные и практичные расцветки темных однотонных цветов – бордового, синего, болотного, коричневого. А стильной отделкой часто выступает капюшон.
Платья свободного покроя 2017 Свободный силуэт стал исключительной особенностью моделей макси. Самыми красивыми считаются изделия из легких воздушных материалов, которые при ходьбе создают летящий эффект. На период более холодной погоды дизайнеры предлагают изящные трапеции из плотных тканей костюмного хлопка, шерсти, трикотажа, джинса и других. Модные повседневные платья осень 2017 отличаются интересными цветами. Актуальным выбором стали изделия с сочетанием монохрома и принтов, различных оттенков одной гаммы, контрастными двух и трехцветными решениями.
Офисные осенние платья 2017 Если ваш образ жизни в большей мере относится к деловой сфере, то строгие наряды – ваш базовый гардероб. Но в этом сезоне дизайнеры стараются отойти от скучных лекал, предлагая такие стильные альтернативы: Платья с баской 2017. Изящная оборка на талии осенью 2017 отличается максимальной шириной. В тренде отделка из ткани другой фактуры, двойной и каскадный дизайн, съемный вариант.
Повседневные платья-сарафаны на осень 2017. Кроме элегантных футляров модельеры представляют более простые и более функциональные модели на лямках. К сарафану можно подбирать рубашку, блузку или водолазку, оставаясь каждый день разной.
Повседневные платья на осень 2017 с высокой талией. Очень популярным решением стал выбор изделий с акцентом на завышенной линии пояса. Модельеры предлагают модели с контрастной расцветкой в этой зоне и двухцветный вариант лаконичной кокетки и юбки высокой
Повседневные платья на осень 2017 с пиджаком. Стильные двойки остаются актуальным выбором бизнес-леди. Но в этом сезоне в тренде не только однотонные комплекты, но и решения различного расцветки платья и пиджака.
Платья для полных осень 2017 В новом сезоне девушкам с параметрами фигуры plus size будет так же просто подобрать удачную одежду, как и стройняшкам. Самым популярным считается строгий фасон футляр, акцентирует элегантность, отлично отвлекает от недостатков. Такие модели платьев осень 2017 актуальны с дополнением сексуальных деталей – разреза подола, вырез декольте, укороченным рукавом. Женственные фасоны солнце важно выбирать ниже колена и с контрастным акцентом на талии. В тренде и удобные трикотажные и вязаные прямые силуэты. Но такое решение должно быть темного расцветки.
Осенние образы с платьем 2017 Подбирая изящную одежду важно учитывать не только ее фасон и отделку, но и окраска. Ведь стильные платья осень 2017 могут выступать как фоном, так и главным акцентом. Однако в любом случае образ должен быть эффектным и привлекательным. И наиболее удачными и популярными решениями стилистов стали следующие идеи: Кэжуальний лук. Для этого напрямую подойдет любой фасон – деним, оверсайз, фуляр, рубашка, гольф и другие. Важной особенностью повседневного лука кэжуал выступает обувь. И здесь актуальным выбором будут любимые кеды, кроссовки или слипоны. А стильно дополнить внешность поможет яркая сумка или объемные вязаные аксессуары.
Романтический стиль. Лучшим выбором для романтических ансамблей остаются летящие макси и женственное солнце. Но не забывайте об актуальности яркого стиля. Не только платье может быть заметной окраски, но и колготки, обувь, сумочка, перчатки и даже зонтик.
Строгие ансамбли. В этом случае можно использовать как классический футляр или сарафан, так и облегающие силуэты трикотажных и вязаных изделий. Дополнить строгий
лук поможет пальто и высокие сапоги, ботфорты, ботильоны. Важно оставаться сдержанной в выборе расцветки. Здесь уместны только мягкие и спокойные тона.