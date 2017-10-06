Поющая ведущая порадовала новым селфи и удивила стихотворением (фото)
2017-10-06 08:06
Поющая ведущая порадовала новым селфи и удивила стихотворением (фото)
Оля Цибульская поделилась новой фотографией в Инстаграме и своими стихами.
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В соцсети певица поделилась селфи, на котором она запечатлена в черном облегающем платье, подчеркивающее фигуру, передает Rus.Media. И подписала его собственным стихотворением, которое произвел на публику невыразимое впечатление:
“Так рвутся люди с настоящим чувством
К любви, которая пылает огнем.
Кричат что нужно в жизни им безумие,
И буйство красок и два солнца днем.
Бросают в право в лево ізреченья,
За правду голову кладут под нож…
А сами врут. И чувства их как пена…. Хотят объятий , а вонзают ложь.
И каждый сам себе давно философ,
Страдалец, знает, как стоит жить… Любовь уже упала на колени…
А им бы нить, и ныть, ныть и ныть.
Каждый пророк в своих родных пенатах.
Даже судьбой мы в силах управлять… Но что бы яд на душу нам не капал…..
Учись любить, а значит – принимать.”.
Олю завалили комплиментами, назвав талантливой красавицей. Всего за пять часов ее новое селфи лайкнули около 6 тысяч instagram-пользователей.