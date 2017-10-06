Поющая ведущая порадовала новым селфи и удивила стихотворением (фото)

despravda | 06.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-06 08:06

Поющая ведущая порадовала новым селфи и удивила стихотворением (фото)
Оля Цибульская поделилась новой фотографией в Инстаграме и своими стихами.

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В соцсети певица поделилась селфи, на котором она запечатлена в черном облегающем платье, подчеркивающее фигуру, передает Rus.Media. И подписала его собственным стихотворением, которое произвел на публику невыразимое впечатление:

“Так рвутся люди с настоящим чувством

К любви, которая пылает огнем.

Кричат что нужно в жизни им безумие,

И буйство красок и два солнца днем.

Бросают в право в лево ізреченья,

За правду голову кладут под нож…

А сами врут. И чувства их как пена…. Хотят объятий , а вонзают ложь.

И каждый сам себе давно философ,

Страдалец, знает, как стоит жить… Любовь уже упала на колени…

А им бы нить, и ныть, ныть и ныть.

Каждый пророк в своих родных пенатах.

Даже судьбой мы в силах управлять… Но что бы яд на душу нам не капал…..

Учись любить, а значит – принимать.”.

Олю завалили комплиментами, назвав талантливой красавицей. Всего за пять часов ее новое селфи лайкнули около 6 тысяч instagram-пользователей.

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