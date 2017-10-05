Потребность якнайчастішого употребление рыбы — рекламный миф
Рыба считается одним из самых полезных для человека продуктов. А ее употребление пропагандируют в последнее время сторонники здорового образа жизни. Однако даже это не означает, что рыбу нужно есть как можно чаще. Исследования специалистов из Бостона доказало, что для поддержания здоровья вполне достаточно употреблять этот продукт один раз в неделю.
Ученые Медицинской школы Бостона проанализировали состояние здоровья большого количества людей — 40 000. I обнаружили, что полезный эффект рыбы через ее частое употребление совсем не усиливается. Таким образом ученые развеяли миф о том, что здоровое питание вынуждает тратить больше денег на рыбу (до этого стимулировали разве что те, кто
специализируется на ее продаже). Бостонские медики подтвердили, что виды рыбы, которые содержат омега-3 жирные кислоты, обеспечивают защитный эффект для сосудистой системы. Однако для такого эффекта достаточно лишь время от времени есть рыбу.
“Мужчинам среднего и старшего возраста достаточно раз в неделю употреблять жирную морскую рыбу, например селедку или макрель, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых болезней на треть”, — заверили бостонские эксперты.