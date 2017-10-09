Потап и Настя Каменских удивила фанатов своей фигурой (фото)
2017-10-08 22:31
Потап и Настя Каменских удивила фанатов своей фигурой (фото)
Украинские артисты похвастались фигурой.
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Украинский дуэт радует фанатов своим внешним видом и с каждым днем они становятся все лучше, информирует Rus.Media. Потап поделился на своей странице в Инстаграме свежее фото, сделанное на улице возле его автомобиля. На снимке певец и продюсер в одном лице отражен в стильной одежде, но самое главное — это его постройневшая фигура, оторвать взгляд от которой не могут фанаты.
Настя Каменских не отстает от своего коллеги и тоже демонстрирует результаты похудения. Певица снялась в фотосессии для своего бренда спортивной одежды, а одним из снимков поделилась в Инстаграме. Никто не мог выпустить из внимания тот факт, что талия Насти стала «осиной».
Потап и Настя купаются в комплиментах от своих фолловеров: «Потапчик, ты так похудел) Такой стройный!», «Сногсшибательно!», «Настя, ты самая красивая! Круто похудела!», а их новые фото собирают тысячи лайков от восторженных пользователей социальной сети.