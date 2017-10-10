Постпред Украины в ПАСЕ – Земану
2017-10-10 16:34
Постпред Украины в ПАСЕ – Земану
Крым не продается.
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Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба отмечает, что нынешнюю сессию ПАСЕ используют для агитации за возвращение россиян в состав совета, передает Rus.Media.
Об этом он пишет в Facebook 10 октября, реагируя на скандальное заявление президента Чехии о необходимости признании аннексии Крыма.
“Эту сессию ПАСЕ конструировали под агитацию за возвращение россиян. Режиссеры рашен камбека, которые ранее держались за кулисами, выходят на свет. Рискуют, но игра того стоит. Земан не один из них. Он всегда был за Россию. Сегодня он был просто артистом, которого вывели на авансцену, чтобы создать правильную атмосферу и мобилизовать людей, которые еще не определились относительно возврата россиян”, – пишет постпред.
По словам Кулебы, ответ президенту Чехии должна быть только одна: Крым не продается.
“Но главный в этой игре не артист, а режиссеры. Мы их знаем. Они знают, что мы их знаем. Они наносят свои удары. Мы – свои. При встречах в коридорах мы улыбаемся друг другу. Ставки подняты до максимума. Игра продолжается”,– отмечает постпред.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала выступление Земана на сессии ПАСЕ, “ужасным в своем цинизме”.
“Сегодня мы в Страсбурге видели антигавела… Это так грустно – видеть полную политическую деградацию. И так жаль было чешскую делегацию, которая чувствовала себя неловко и неудобно под этим потоком беспринципности и отсутствия морали и принципов”, – пишет Геращенко в Facebook.
“Но еще больше меня огорчили те аплодисменты некоторых европейцев , которые звучали в зале во время выступления Земана , заявления некоторых парламентариев ПАСЕ о его прозорливость и мудрость. Показания, что в Европе есть определенное количество политиков, для которых принципы имеют ценовой эквивалент – не новость. Это еще и еще раз подчеркивает, как непросто дается нашим дипломатам и всем нам борьба за санкции против РФ”, – отмечает она.
Геращенко подчеркнула, что Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом и честью.
Как сообщалось, президент Чешской Республики Милош Земан во время обращения президента к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что считает потерю Украиной Крыма “завершенной делом” и предлагает решить ее с помощью выплат Украине.