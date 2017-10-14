Постаревшая Ксения Собчак напугала своих поклонников
2017-10-14 11:31
Постаревшая Ксения Собчак напугала своих поклонников
Известная российская телеведущая Ксения Собчак в последнее время не часто радует поклонников прекрасным внешним видом.
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Подписчики в микроблоге звезды переживают за Собчак, которая, по их мнению, сильно постарела, передает Rus.Media.
Ксения Собчак в своем Instagram разместила новый снимок, который моментально начали критиковать недоброжелатели в сети. По их мнению, телеведущая и раньше не блистала красотой, но в последнее время еще и заметно постарела. Также осудили Ксению за нелепый макияж и жирные волосы, которые предоставили телезвезде очень неухоженный вид.
“Ксеня! У вас же есть свои стилисты и косметологи. Почему же вы не пользуетесь их услугами?”, “Такая старая стала”, “Ксения не ухоженная”, “Ксюша, страшная!”, – комментировали снимок Собчак ее подписчики в Instagram.