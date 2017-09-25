Посреди Харькова нашли тело скелетоване
25.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-07 08:50
Посреди Харькова нашли тело скелетоване
Вчера, 5 сентября, в Харькове возле энергостанции прохожий заметил тело неизвестной женщины.
«На улице Котлова после обращения местного жителя следственно-оперативная группа обнаружила скелетоване тело неизвестной женщины, возраст которой установить было невозможно. На теле погибшей видимых признаков насильственной смерти экспертами не выявлено», – информирует пресс-служба полиции Харьковщины.
Событие внесено в Журнал единого учета правонарушений. По факту происшествия проводится проверка, устанавливается личность погибшей и причины смерти.