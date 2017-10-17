Посмотрите как сложилась судьба самых знаменитых детей-моделей

despravda | 17.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-17 01:54

Посмотрите как сложилась судьба самых знаменитых детей-моделей
Многие мамочки хотят увидеть фото своего ребенка в журнале или на экране телевизора, в погоне славой ….

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Дети на подиумах и в моде давно заняли свою нишу, никого это не удивляет и не пугает. Они работают на уровне с взрослыми и зарабатывают больше родителей. Что это: попытка прославить ребенка или эксплуатация с целью наживы?

Многие мамочки хотят увидеть фото своего ребенка в журнале или на экране телевизора, в погоне за такой славой они не останавливаются ни перед чем…

Однако время идет и дети взрослеют. Сейчас вы сами увидите, что случилось с 10 самыми известными детьми-моделями в мире.

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