Посмотри, как Наталья Варлей выглядит в свои 70 лет..
Сама Наталья Варлей признается, что отметила свой юбилей скромно, в кругу семьи.
Наталья Варлей, конечно же, изменилась с тех пор, когда каждый знал ее и мог узнать из тысячи, но она по-прежнему красавица, передает Rus.Media.
Заслуженной артистке РСФСР Наталье Варлей исполнилось 70 лет. Возраст весьма «почтительный», но когда смотришь на эту красавицу, цифра 70 кажется лишь шуткой! Взгляните сами!
Сама Наталья Варлей признается, что отметила свой юбилей скромно, в кругу семьи. На день рождения к актрисе пришли сыновья, сестра с мужем и их внук.
Чем запомнилась нам эта улыбающаяся актриса? Конечно же, своими яркими ролями! Лиза Калачева из «12 стульев», панночка из «Вия» и Нина из «Кавказской пленницы». Последняя роль особенно полюбилась поклонникам творчества актрисы. Кстати, однажды Варлей призналась, что Леонид Гайдай просмотрел около 500 актрис, которые претендовали на главную роль, и выбрал именно ее.
Выбор пал на нее, так как за спиной актрисы была цирковая студия — все трюки в фильме «Кавказская пленница» Варлей исполняла самостоятельно. Правда, вот озвучивала героиню другая актриса — Надежда Румянцева, а знаменитую «Песню про медведей» исполняла Аида Ведищева.
В выпуске, посвященном юбилею актрисы, был показан отрывок интервью с внуком актрисы, который сейчас проживает в Италии. Евгений звал бабушку в гости и говорил, что всегда называл ее просто Наташей, потому что она очень молодо выглядит. Трудно с ним не согласиться!
Также были затронуты и весьма болезненные для Варлей темы. К примеру, ее конфликт со свекровью — знаменитой актрисой Нонной Мордюковой. Правда, Варлей призналась, что они успели помириться с Нонной Викторовной в ее смерти. Это подтвердила и сестра Мордюковой Наталья Катаева. Она считает, что на самом деле Мордюкова всегда любила Варлей, просто не умела выражать свои чувства.
Также вспомнили и о сложном появлении на свет младшего сына звезды. Он родился недоношенным, но на помощь пришел знаменитый врач Александр Владимирович Грачев, которого сама Варлей называет ангелом-хранителем. Мужчина смог спасти ее сына Александра, а затем стал его крестным отцом.
Сейчас Саша занимается музыкой и является участником группы, которая исполняет кавер-версии хитов The Beatles. Варлей утверждает, что сделала всю свою семью битломанами, потому что сама очень любит творчество этого коллектива.
Также актриса рассказала о своей любви к кошкам, особенно черных.