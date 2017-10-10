Посмотри и ужаснись, как смартфон взрывается прямо в карман владельца!
2017-10-10 16:06
Посмотри и ужаснись, как смартфон взрывается прямо в карман владельца!
После просмотра этого видео ты зашьешь все карманы и будешь носить смартфон на вытянутой перед собой лопаты.
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Новый случай внезапного самоубийства смартфона! Интернет принес очередное, еще более эпическое видео, в котором мобильный сводит счеты с жизнью путем самоподрыва и пытается утащить с собой на тот свет еще и хозяина, передает Rus.Media.
Произошло это с 47-летним Юліанто — сотрудником отеля в индонезийском городе Семаранг. Судя по записи камеры наблюдения, мужчина непринужденно болтал с коллегой, как вдруг почувствовал неладное: видимо, на сердце внезапно сильно потеплело в буквальном смысле. Юліанто поднес руку к нагрудному карману форменной одежды, в котором лежал злополучный мобильник. Однако сделать он ничего не успел — в следующую секунду аппарат взорвался и пыхнул мощным синим пламенем прямо ему в лицо.
Бедняга попытался сбить огонь голыми руками и упал на пол, чтобы избавиться от смертоносного устройства, ему на помощь бросился товарищ по службе и помог сорвать горящую рубашку. К счастью, потом выяснилось, что травмы незначительные.
Как пишет Channel NewsAsia, в полиции пояснили: дело было 30 сентября, модель телефона — выпущен в 2013 году Samsung Galaxy Grand Duos. Юліанте использовал Wi-Fi, GPS и Bluetooth, вероятно, это и привело к критическому перегреву.