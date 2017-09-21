Последствия непогоды, очередная сессия и «Детектор»: сводка новостей 21 сентября
Утро после непогоды в Чернигове выдался солнечным. Однако последствия вчерашнего дня трагических — молнией убило курсанта. Кроме того, без электроснабжения остались 33 населенных пункта. Также молния сжигала дома, сараи и мототехнику.
Сегодня в городе отметили 74-ю годовщину освобождения Чернигова от немецко-фашистских оккупантов. Сергей Бутко в «Детекторе» рассказал потрясающую историческую правду об освобождении Чернигова.
АнтиСаакашвілі, дети за деньги и Білогура-собаколов: дайджест 23-й сессии, которая после торжеств началась в помещении горсовета.
Также после сессии стало известно, что Леонид Сахневич нашел новое место работы.
Горожане взволнованы новостью о пуму, которая блуждает в черниговских лесах.
И еще один повод гордиться появился у жителей области — старейший человек планеты живет на Черниговщине.
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