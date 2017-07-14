Последствия непогоды, исключение Хоніч и забытый дом: главное за 13 июля
14.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Синоптики объявили штормовое предупреждение на Черниговщине.
Чернигов после ливня: подземный переход возле «Украины» затопило; провал на Проспекте Мира наскоро засыпают песком.
В Чернигове в связи с угрозой провалов перекрыто движение.
Забытый коммунальщиками дом: 30 лет без ремонта — смотрите в видео.
Ольгу Хоніч исключили из членов партии «Объединение «Самопомощь». «Я не оставлю этой должности», – прокомментировала исключение заместитель городского головы.
В Остре нашли тело 37-летней женщины, а в Десне пропал муж — ушел купаться и не вернулся.
Все есть, нет порядка: бахмачани о ситуации в районе — смотрите в видео.
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