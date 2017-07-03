Последствия непогоды, депутатская неприкосновенность и утопленники: главные новости понедельника
03.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
«Орден славы»: Атрошенко снова троллит столичный комик.
Повреждены крыши жилых домов и школы и захламленные дороги, а также огурцы и кабачки с дырками — последствия непогоды.
«Схватил на руки, а Катя была уже без сознания»: дети, которые попали в эпицентр урагана в Марте, рассказали о происшествии.
Однако, синоптик заверила, что лето нормальное.
Банда в балаклавах отобрали у супругов на Черниговщине все сбережения. И мертельні селфі: опасное место отдыха черниговской молодежи.
Неприкосновенность: «убрать нельзя оставить» – что думают депутаты.
И два утопленники в Десне обнаружили тело молодого парня, а в развлекательном комплексе утонул мужчина.
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