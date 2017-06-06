Последняя дорога домой: Корюковщина встретила Героя Михаила Кобца
Сегодня, 6 июня, на малую родину в село Б. Слобода Корюковского района привезли тело 21-летнего военного Михаила Кобца. Встретить своего Героя с цветами и флагами на центральную площадь райцентра вышли волонтеры, представители власти и неравнодушные жители края. Настоятель Свято-Вознесенской церкви УПЦ КП отец Тарасий Баик пел заупокойную панихиду по погибшим. Как сообщалось ранее, жизнь еще одного героя с Черниговщины – Михаила Кобца – оборвалась 3 июня вблизи Мариуполя, Донецкой области. Во время обстрела позиций украинских войск боец получил тяжелое ранение. Умер от потери крови по дороге в госпиталь. По сообщению ЧОГА на срочную военную службу Михаил Кобец был призван 4 ноября 2015. После ее окончания подписал контракт с ВСУ и продолжил службу в морской пехоте. 23 июня Михаилу исполнилось бы 22 года. У него остались мать и четверо младших братьев. Похоронят Героя завтра, 7 июня, в родном селе.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым