Последний полет Великой Анны
2017-10-15 14:50
Последний полет Великой Анны
Авиакатастрофа, которая произошла 45 лет назад под Харьковом и унесла жизни 122 человек, поставила крест на эксплуатации самолетов Ан-10.
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Крылья и фюзеляж развалились прямо в воздухе, передает Rus.Media.
Советский “Аэрофлот” в 70-е годы прошлого века был гордостью всей страны. Среди тех, что находились в то время в эксплуатации самолетов особое место занимал Ан-10, который пилоты ласково называли “Большим Анной”. Первый полет Ан-10 совершил в 1957 году, а уже в 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе был удостоен диплома и Большой золотой медали. Еще через год именно этот самолет перелетит океан и доставит американского президента Эйзенхауэра “подарок” от Никиты Хрущева – 44 саженцы деревьев. В начале 1972 года на Ан-10 перевезли свыше 38,7 млн пассажиров, а 18 мая того же года история “Великой Анны” закончилась ужасной трагедией. В тот день Ан-10А (бортовой номер СССР-11215), совершая рейс Москва – Харьков, разбился, не долетев до места назначения 22 км.
Вылетев из аэропорта “Внуково” в 10.39, на подлете к аэропорту Харькова в 11.44 экипаж подтвердил диспетчеру полученное указание на снижение до высоты 1500 метров. Это был последний сеанс связи с самолетом. При снижении оба ее крылья неожиданно сложились над фюзеляжем и полностью развалились, а сам фюзеляж стал разваливаться прямо в воздухе. Обломки самолета, который потерял крылья, обнаружили в лесу недалеко от села Русская Лозовая (Дергачевский район Харьковской области).
В авиакатастрофе погибли все на борту 122 человека, среди которых были спецкор “Комсомольской правды”, делегация пионеров из ГДР, известный пародист Виктор Чистяков и пять музыкантов из оркестра Льва Лещенко, которые летели на гастроли.
Очевидцы трагедии уверяли, что в воздухе над местом катастрофы стоял запах крови. На поиски погибших бросили 250 солдат. Те прочесывали лес в поисках останков, опознавали погибших по документам. Обнаружены останки после опознания сжигали, а передавали родственникам для захоронения урны с пеплом.
Продвигали версию взрыва
Для расследования катастрофы сразу же была создана комиссия. Ее участник – известный российский ученый, создатель сплавов, сподвижник Туполева Иосиф Фридляндер вспоминал, что эксперты увидели на месте аварии. “…Вот обломки нижней панели крыла, которая в полете растянута и поэтому является наиболее уязвимым местом конструкции. Здесь же находится кусок центроплана, торчат обломки стрингеров, как обломанные ребра скелета какого-нибудь динозавра. Изломы измазанные и почернели… Ко мне подходит. П. Жегина, специалист по изломам, показывает куски стрингеров. Насколько могла, она их обчистила, стали видны усталостные трещины… Позднее находим еще пять стрингеров, и у всех трещины в виде усталостных площадок”.
Министр авиапромышленности Петр Дементьев дал указание Фридляндеру: продвигать версию взрыва. Дело в том, что в яме, куда упал фюзеляж, было найдено счетчик, что показывает высокую радиоактивность. В самолете перевозили ящики с радиоактивными изотопами. Впрочем, ученый настаивал на своем: разрушение самолета произошло не из-за взрыва, а из-за появления усталостных трещин в нижней обшивке.
“Мы на авиазаводе, – написал в отчете ученый. – Министр интересуется, что это за усталостные трещины в стрингерах и как мы их находим. Я ему говорю: “Петр Васильевич, версия взрыва не проходит, все проанализировали, следов взрыва нет. Разрушение идет с нижней панели, там усталость, это небезопасно. Если мы все замажем, то в этот курортный сезон еще две-три машины разобьются, еще двести-триста погибших. Что тогда?”
Поняв, что дело приобретает серьезный оборот, члены комиссии стали обсуждать вопрос о возможности дальнейших полетов Ан-10. Тем более что в 1971-м машина такой конструкции уже разбилась в Ворошиловграде, а в аэропорту “Курумоч” в “Великой Анны” отломилось крыло во время буксировки. В Москве приняли решение осмотреть другие машины этой конструкции. Результаты были неутешительными: трещины в стрингерах были найдены практически на всех самолетах.
– Сама конструкция Ан-10 была неудачной, – говорит бывший командир эскадрильи Днепропетровского объединенного авиаотряда, летчик с 40-летним стажем Константин Проскура. – У него крыло и стабилизатор находились в одной линии, крыло создает завихрения, и стабилизатор работает в этом завихренном потоке, что категорически запрещено. Плюс ко всему этим самолетам была разрешена посадка и взлет на грунтовых аэродромах. При каждом таком взлете крылья, на которых еще и находилось по 10 тонн топлива, раскачивались, поскольку машина попадала в мелкие выбоины. И каждое такое раскачивание провоцировало возникновение трещин.
Летом 1972 года Госкомиссия постановила снять с линий “Аэрофлота” все имеющиеся Ан-10. Главный инструктор Олег Антонов всю вину за трагедию под Харьковом брал на себя. Но на его защиту стал председатель Верховного Совета СССР Н.В. Подгорный. В 1973 году прокуратура закрыла дело.
Пародист Чистяков предчувствовал свою смерть
Эта авиакатастрофа унесла жизнь 28-летнего талантливого ленинградского пародиста Виктора Чистякова. “Он был похож на комету, которая неожиданно появилась над Землей и так же неожиданно исчезла”, – говорил о Чистякова Геннадий Хазанов.
В репертуаре артиста были пародии на известных исполнителей 60-70-х годов. Он говорил и пел голосами Зыкиной, Утесова, Пьехи. Исполнение песни “Синий платочек” поражало даже саму Шульженко. “Это же я пою!”, – говорила она, слушая пение Чистякова.
Похоже, Чистяков предчувствовал свою смерть. Геннадий Хазанов, который работал с ним на одном из последних его концертов, в Свердловске (в апреле 1972 года), вспоминал: “Мы шли по улице, и вдруг Виктор, остановившись, говорит: “Знаешь, я, наверное, не умру своей смертью”. Я ему: перестань говорить ерунду. Он так посмотрел на меня, но ничего не сказал, а вскоре произошла эта ужасная авиакатастрофа”.
За несколько дней до смерти пародист неожиданно вернул все долги. Последние дни на концерты приходил в черной рубашке. Накануне вылета допоздна подписывал огромную пачку фотографий. На просьбу жены Натальи ложиться спать ответил: “Не мешай, я знаю, что делаю”.
В Харькове Виктор должен был выступать на концерте, посвященном 25-летию Харьковской муздрами. На роковой для него рейс артист проспал. Когда Чистяков приехал в аэропорт, регистрация уже закончилась, а от самолета трап откатили. Но опять подогнали – персонально для пародиста.
В рухнувшем самолете мог оказаться и популярный певец Лев Лещенко, который выступал тогда с ансамблем Москонцерта. Музыканты из группы периодически подыгрывали Чистякову, пятеро из них полетели вместе с Виктором в Харьков. Приглашали полететь вместе с ними и Льва Лещенко, однако 19 мая певец должен был выступать на творческом вечере поэта Ошанина. Это его и спасло.
…На месте падения Ан-10А стоит скромный знак, практически потерянный в траве. На 5-м городском кладбище, неподалеку от аэропорта “Харьков”, также установлен памятник погибшим членам экипажа с надписью “Светлая память о вас, крылатые соколы, навечно сохранится в наших сердцах”. Там же, на общей мемориальной участке, похоронено семеро представителей харьковского авиаотряда, обслуживали несчастный борт.
Долгое время местные летчики, пролетая над местом крушения Ан-10, покачивали крыльями, отдавая дань памяти трагически ушли землякам-авиаторам. Сейчас такой традиции уже нет, да и о самой катастрофе мало кто помнит.