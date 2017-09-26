Последние слова укушенного змеей блогера: «Отвезите в Джанелидзе, хочу жить!»
2017-09-25 21:46
Последние слова укушенного змеей блогера: «Отвезите в Джанелидзе, хочу жить!»
Подробности нелепой смерти 31-летнего видеоблоггера и владельца питомника экзотических животных Арслана Валеева.
Стали известны подробности ужасной смерти Арслана Валеева, на которого в прямом эфире напала черная мамба,
Во время прямого эфира на интернет-портале 23 сентября Валеева укусила ядовитая змея – черная мамба, он впал в кому, а позже скончался. Санкт-Петербургский НИИ Скорой помощи им. И. В. Джанелидзе подтвердил смерть Валеева
По одной из версий, в последнее время Валеев сильно переживал расставание с женой Екатериной (они не живут вместе больше года). За два дня до трагедии молодые люди подали заявление в ЗАГС о разводе. Инициатором была Екатерина – якобы Арслан поднимал на нее руку.
По словам друзей, в ночь на 23 сентября видеоблоггер был слегка пьян. Он вышел в прямой эфир, продиктовал телефон Екатерины и заявил, что был бы рад ее увидеть, если она успеет прибыть до его смерти. Молодой человек заявил, что умирает и попрощался со всеми.
Знакомый блогера Андрей Деревянкин немного разъяснил ситуацию – 23 сентября в 2.14 он разместил запись на стене одного из обществ о том, что Валеева укусила черная мамба, и он был доставлен в реанимацию, не уточнив, какого лечебного заведения. Дальше, вплоть до вечера 24 сентября, Деревянкин оставлял сообщения о критическом состоянии друга, а в полдень 25 сентября появилась запись о смерти. Снова без каких-либо подробностей.
Детали трагедии.
Первый и единственный звонок в скорую помощь Всеволжска (именно здесь жил Валеев) зарегистрировано 23 сентября в 1.18. Из номера блогера звонила какая-то девушка. Она представилась знакомой и просила медиков «03» срочно приехать в дом ее друга, на которого напала змея. Молодой человек, по ее словам, находился в неадекватном состоянии.
Медики уже собрались было ехать по вызову, как девушка перезвонила и отменила вызов без объяснения причин. Валеев, проконсультировавшись с друзьями, решил добраться до больницы своим ходом.
Друзья отвезли блогера в ведущую больницы Санкт-Петербурга НИИ Скорой помощи им. И. В. Джанелидзе. Пациента поместили в отделение токсико-реанимации. Врачи боролись за жизнь пациента, но в 11.08 25 сентября он умер.
Сотрудники СК РФ по Ленинградской области проводят по факту проверку. Они уже пообщались с мачехой Валеева Светланой. Блогер проживал в частном одноэтажном доме на улице Молодежная (соседний дом занимали родные). В подвале дома стояли террариумы, где содержались различные змеи. Черная мамба, кстати, сидела отдельно от всех.
Мы уже готовились ко сну, как вдруг мужчине Екатерина позвонила и рассказала, что пасынка укусила змея. – рассказала Светлана. Мы выбежали во двор, Арслан лежал возле калитки. Дословно он сказал: «Отвезите меня в Джанелидзе, я хочу жить». Мы погрузили парня в наш «Ленд Ровер», я села за руль. Всю дорогу Арслана ужасно тошнило, он жаловался на холод и несколько раз повторил, что страшно хочет жить и сделал это не специально.
После того, как Арслана госпитализировали, Светлана позвонила Екатерине — чтобы та приехала и помогла найти змею (родные не знали, где она находится). Однако черная мамба сидела в закрытом террариуме.
Родная мать Арслана хотела бы продолжить дело сына. Но отец категорически против, чтобы в соседнем доме содержались ядовитые змеи и дикие кошки (у Арслана, кроме змей, было три рыси). Екатерина, тем временем, планирует пристроить всех питомцев.