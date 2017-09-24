Последнее пророчество Нострадамуса
2017-09-24 06:27
Последнее пророчество Нострадамуса
Он умер от разрыва сердца в 1566 году, на шестьдесят третьем году жизни. «До завтра, мастер», – попрощался с ним вечером верный слуга и ученик Жак Шавиньи. «Завтра на рассвете меня не станет», – спокойно ответил учитель. Это было его последнее пророчество.
Живший 400 лет назад Мишель Нострадамус и по сей день не утратил своей популярности. Его имя пользователи со всего мира набирают в поисковых системах чаще, чем Джорджа Буша или Мадонну. Такой феноменальный интерес к персоне французского предсказателя вызван его знаменитыми пророчествами.
Исторически известно, что Нострадамус предсказал даже собственную смерть. Он умер от разрыва сердца в 1566 году, на шестьдесят третьем году жизни. «До завтра, мастер», – попрощался с ним вечером верный слуга и ученик Жак Шавиньї. «Завтра на рассвете меня не станет», – спокойно ответил учитель. Это было его последнее пророчество.
Пророчества Мишеля Нострадамуса – человека-легенды сбываются и по сей день.
Пророчества Мишеля Нострадамуса.
Тирренское море, Океан под охраной,
Великого Нептуна и его трезубцев-солдат,
Провинция подкреплена рукой великого Танда,
Больше Марса Нарбон, герой из Вилара.
О Вечном Наследстве Небесное Слово,
Дадут на земле Сыны Бога Живого,
Пророчеством дни начинаний полны,
Огонь же Небесный – сильнее войны.
О, жестокий Марс! Как ты будешь бояться!
Больше соединена Коса с Серебром,
Флот, множество воды, ветра, тени бояться,
Море земля перемирие. Друг присоединился к L. V.
Губитель Земли! Как ты будешь бояться!
Ведь Ангел рожден, чтоб с тобой рассчитаться,
Пророчества древние вышли в подмогу –
Помощь от Друга, примкнувшего к Богу.
Пять, шесть, пятнадцать, поздно и рано засиживаются,
Наследник без конца: цитаты перевернуты (города восстали),
Глашатай мира пришел и три оттуда возвращаются,
Открытый пять, поджимает, новые изыскания.
Как ясно звучит из строки завещание,
У детища этого нет окончания
Вестник приходит и жизнь изменяет,
Открытое раньше – Ему помогает.
Восемь, пятнадцать и пять, какое вероломство,
Придет, чтобы допустить исследователя хитрого!
Огонь с неба, молния, испуг, страх в папства,
Запад трепещет, слишком давит вино Салин (Остроумный).
* По вычислениям, катрен показывает период 2005-25гг.
По Воле Небес и пришедшего срока,
Допущен Наследник в наследство Пророка,
Славяне, как верные Духа сыны,
Пьянеть от счастья, Завету верны.
Из-за разногласия слабеть в недостатке,
Один вдруг снова его поставит наверх,
К Аквилон будет слава столь высокая,
Язвы, острия насквозь, через верх.
Пророчество слабнет в своем недостатке,
Но вдруг обнаружится в полном порядке,
Столь громкими будут стихи,
Хозяину их эти дни не легки.
Из-за неосторожности ты будешь больше оскорблен,
Слабый сильный, беспокойный спокоен,
О голоде кричат, люди угнетены,
Море краснеет. Длинный горд и несправедлив.
Он будет украшен упреком обильным,
Зато кто-то слабый стал духом всесильным,
Голод духовный, в законе упадок,
В пророчествах Дам соблюден весь порядок