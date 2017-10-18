После увеличения пенсий могут вырасти цены, а о субсидиях многим придется забыть
2017-10-18 15:19
После увеличения пенсий могут вырасти цены, а о субсидиях многим придется забыть
Как осовременивание пенсий скажется на нашей жизни?
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Что будет с ценами?
Итак, украинские пенсионеры получили повышенные пенсии. Минимальные пенсии выросли на 140 грн., а почти 6 млн. пенсионеров получили различные надбавки к пенсионным выплатам. И хотя надбавки дали далеко не всем, правительству есть, о чем отчитываться, а ценам есть за что уцепиться, передает Rus.Media…
Многие экономисты прогнозируют, что продуктовая инфляция не за горами.
– Дело в том, что большинство украинских пенсионеров являются потребителями самых дешевых продуктов, – объясняет экономист Александр Мартынюк. – Получив свои надбавки – хоть 50 грн, хоть тысячу – не суть важно, они вряд ли перейдут в более высокую ценовую категорию, а просто купят чуть большее количество тех же самых продуктов. Вырос спрос спровоцирует некоторый рост цен на самые дешевые товары и их цены приблизятся к стоимости товаров средней ценовой категории. Те тоже не будут стоять на месте и в свою очередь тоже немного отдалятся. Произойдет своеобразная “цепная реакция” и постепенно подорожают практически все продукты.
Повышение пенсий не может остаться без следа, особенно учитывая, что дефицит пенсионного бюджета составляет более 140 млрд. грн, считает аналитик ГК “Телетрейд” Владимир Чернобай.
– Думаю, что ситуация будет ухудшаться, ведь денег в пенсионном фонде и без того не хватало. Откуда власть будет брать деньги для повышения пенсий? – спрашивает эксперт. – Придется или включать печатный станок”, или брать кредит. И то, и другое негативно скажется на курсе и ценах. Официальный уровень инфляции и так на 1 октября составил 10,2%, тогда как правительство прогнозировало около 8,2% годового уровня. Я считаю, что цены до конца года еще вырастут, и инфляция составит около 12,9%. При этом уровень жизни пенсионеров вряд ли изменится, поскольку цены на товары и услуги будут расти пропорционально.
В то же время президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что повышение пенсий слишком мизерная, чтобы повлиять на инфляцию. Но при этом не исключает, что цены вырастут по другим причинам.
– В среднем повышение пенсий составил всего 233 грн, и это вряд ли может существенно повлиять на рынок, – отметил экономист в комментарии “КП” в Украине”. – Рост цен произойдет за счет роста стоимости энергии для бизнеса. Цены оптовиков уже выросли на 30% – вот это проблема. А сами оптовики ссылаются на рост тарифов на энергию и транспортных расходов.
…и субсидиями
О том, что субсидии в перспективе светят далеко не всем, кто на них рассчитывал исходя из опыта предыдущих сезонов, в Минсоцполитики заявляли неоднократно.
В частности, директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко на Прямой линии в “КП” в Украине” в июле заявил, что количество получателей субсидии будет снижаться.
“В прошлом отопительном сезоне мы ориентировались на то, что количество получателей субсидий возрастет до 8-8,5 млн., но по факту получили около 7,5 млн, – отметил Музыченко. – Для сравнения: в отопительном сезоне 2015/2016 их было около 5 млн. Но сегодня есть все основания считать, что количество получателей субсидий будет снижаться: об этом свидетельствуют рост минимальной и средней зарплат и планы относительно осовременивания пенсий”.
Теперь планы по “осовремениванию” пенсий ввели в жизнь, так что о субсидиях многим пенсионерам-счастливчикам придется забыть. Но есть и хорошая новость: в нынешнем отопительном сезоне осовремененные пенсии на субсидии не повлияют.
А вот в следующем – 2018/2019 – при перерасчете субсидий уже будут учтены все нынешние надбавки.