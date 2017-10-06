После выборов эта власть будет объявлена преступной – Экс-премьер
2017-10-06 15:19
После выборов эта власть будет объявлена преступной – Экс-премьер
Юрий Ехануров прокомментировал скандал с недвижимостью первого заместителя председателя НБУ Якова Смолия.
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Экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров прокомментировал скандал с недвижимостью первого заместителя председателя НБУ Якова Смолия, передает Rus.Media.
«В Украине, к сожалению, какая там этика, когда есть интерес», — так охарактеризовал Юрий Ехануров ситуацию с кандидатом на должность главы Нацбанка Украины Яковом Смолием.
«Для чего нужен человек в банке? Чтобы зачистить все то, что наделала Гонтарева за эти годы. Должен быть человек, связанный с этим процессом, чтобы все это закрыть, заасфальтировать сверху и разметочку сделать все так и было, никаких ям там нет», — говорит политик.
По мнению экспертов, треть банков в то время, когда главой Нацбанка Гонтарева была, закрыли правильно и справедливо, указывает Ехануров.
«А с двумя третями — это будут большие разборки. И когда следующая власть придет после выборов, то эта власть будет объявлена преступной, украинская традиция такая. И опять начнется все сначала», — подытожил экс-премьер.