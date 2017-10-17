После трагической смерти его жены он жил как в аду…Но потом появились эти парни!
2017-10-17 02:34
После трагической смерти его жены он жил как в аду…Но потом появились эти парни!
Ион кое-как сводил концы с концами. Умереть вдовцу не давали сердобольные соседи, немногочисленные знакомые из «прошлой» жизни и работники социальных служб.
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71-летний румын Ион Негров стал знаменит на всю страну совсем недавно, передает Rus.Media. Последних 10 лет нелюдимый старик одиноко коротал дни в своем доме в Бухаресте.
К несчастью, жилплощадь Иона домом можно было назвать лишь номинально. Полуразрушенная хибара без окон, дверь в которую держалась лишь на честном слове, годами служила Негрілі убежищем.
Впрочем, сам старик уже давно не обращал внимания на подобные неурядицы. С тех пор, как 10 лет назад в пожаре погибла обожаемая жена Иона, бедняга уже не жил, а просто существовал.
Умереть вдовцу не давали сердобольные соседи, немногочисленные знакомые из «прошлой» жизни и работники социальных служб. Благодаря их помощи Ион кое-как сводил концы с концами. Только недавно суровые будни старого вдруг заиграли новыми красками.
У самого пенсионера не было ни сил, ни желания заботиться о себе. Горе, охватившее несчастного с головой после смерти любимой жены заставила его опустить руки. Сам он не хотел ни с кем общаться. Соседи считали: Ион просто не хотел дальше жить.
Старик наотрез отказался переезжать с пронизенею всеми ветрами хибары. Именно здесь он прожил много счастливых лет бок о бок с женой.
За годы, что истекли после смерти женщины, дом пришел в совершенную негодность. Однако вдовец упрямо продолжал сидеть в тех четырех стенах, где он когда-то любил и был любимым.
Неоднократно со старым общались представители социальных служб, но всякий раз им приходилось уходить ни с чем.
Все изменилось, когда история Иона попала в социальные сети. Там ее увидели довольно деятельные молодые доброхоты, которых искренне обеспокоила сложившаяся ситуация. Не размениваясь на мелочи, ребята решили: деду необходимо срочно приобрести нормальное жилье!
Насильно переселять вдовца с милой его сердцу развалюхи никто не собирался. Находчивые ребята нашли удачный компромисс. Старый дом они оставили в покое, а рядом с ним, во дворе, быстро расчистили место под новое жилье для старого.
Доброжелатели закупили самый обычный контейнер и оборудовали его всем необходимым для одинокого пожилого человека. Деньги для этого ребята собрали, бросив клич в Сети. В кратчайшие сроки тронуты историей Иона люди пожертвовали им чуть больше тысячи евро.
В один прекрасный день ко двору Негрили подъехала строительная техника. Кран аккуратно опустил новый дом пенсионера на заблаговременно подготовленный фундамент. Сам вдовец был невероятно удивлен тем, что происходит и мог лишь круглыми глазами наблюдать за происходящими в его жизни изменениями.
Внутри нового жилья Иона нет никаких лишних украшений, вся обстановка предельно аскетична. Тем не менее этот скромный дом-контейнер все равно выглядит несравненно лучше прежней страшной руины, где несчастный пенсионер трясся зимой от холода в ворохе старых одеял.
В самом доме старого ожидала новая мебель и забиты полезными вещами полки буфета. Добровольцы позаботились о том, чтобы первое время Ион ни в чем не испытывал нужды. Чувства, охватившие переступил порог старого, нельзя было описать словами!
Несчастный вдовец был поражен тем, какой замечательный подарок преподнесли ему незнакомцы. Соседи говорят: теперь Ион снова начал улыбаться и теперь куда более охотно общается с людьми!
Сами же ребята заявили, что своими действиями хотели бы «вдохновить других на подобные поступки». От всей души надеюсь, что пример молодых доброхотов окажется заразительным и в мире станет куда больше осчастливленных людей.