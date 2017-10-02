После расставания с невестой, Виталий Козловский уехал в Турцию лечить сердце (фото)
02.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-02 15:03
После расставания с невестой, Виталий Козловский уехал в Турцию лечить сердце (фото)
Виталий Козловский поделился с поклонниками яркими фото с популярного курорта.
На снимках Виталий позирует в красных шортах в воде, демонстрируя свою идеальную фигуру, а также стоя на фоне прекрасного пейзажа курорта Мармарис, передает Rus.Media. Правда, стоит отметить, что его новое стихотворение под снимком, кажется, снова посвящен ситуации, сложившейся из-за разрыва с Раміною.
“Как классно быть веселым человеком! Свой позитив дарить всем остальным. Но всякое бывает в жизни. Не дай, Господи, быть просто смешным”, – подписал последний пост Виталий Козловский.