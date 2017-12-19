После нескольких выкидышей: американка родила сразу шестерых детей
Теперь пара воспитывает 9 детей.
Американская мама трех сыновей родила шестернят: трех девочек и троих мальчиков.
Встречаясь еще со школы, муж и жена мечтали о большой семье. После первого сына, который родился в 2008 году, пара потерпела ряд неудач. Каждая беременность заканчивалась выкидышем.
После определенного лечения, женщине все же удалось выносить двоих мальчиков-близнецов Уэйла и Бриджа.
После выкидыша их четвертого ребенка, врач снова назначил лечение, которое обернулось многоплодной беременностью.
В июне врачи клиники расслышали сердцебиение шести маленьких сердец. Эта беременность была связана с большими рисками, так как была большая вероятность того, что дети родятся раньше срока.
Врачи предложили паре вариант выборочного аборта, процедуру, которая уменьшает количество плодов и увеличивает шансы выживания для других. Но родители отказались.
Главная цель была доносить малышей до 30 недель. На 25 неделе Кортни положили на семь дней в больницу, чтобы немного замедлить рост младенцев.
Уже на прошлой неделе стало известно, что Кортни смогла доносить детей до 29 недели. Хоть это и раньше срока, врачи прогнозируют, что у них есть хорошие шансы на выживание и отсутствие серьезных патологий.