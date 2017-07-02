Португалия – Мексика смотреть онлайн прямая трансляция матча 2 июля 2017
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Кубок Конфедераций 2017. Борьба за 3 место Когда начало матча Португалия – Мексика 02 июля в 15:00 по московскому времени.
Ставки, коэффициенты и прогноз на матч Португалия – Мексика прямая трансляция, который состоится 02-07-2017, в рамках Кубка Конфедераций, предлагаем вам смотреть прогноз на эту захватывающую игру.
Прогноз на матч Португалия – Мексика
2 июля в 15:00 в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче за третье место Кубка Конфедераций встретятся сборные Португалии и Мексики.
Португальцы несмотря на поражение в полуфинале от сборной Чили, продолжили свою беспроигрышную серию до 6 матчей. Южноамериканцам чемпионы Европы проиграли по пенальти, после ничьи 0:0 в основное и дополнительное время. По правде сборная Португалии выглядела слабее своего соперника в предыдущем матче, и заслужено не вышла в финал. В воскресной игре в составе европейцев будет много изменений, Криштиано Роналдо уже покинул Россию, так как игра за 3 место это по большому счёту ненужный матч.
Мексиканцы в полуфинале крупно проиграли сборной Германии 1:4, прервав свою серию из 7 матчей без поражений. Но несмотря на крупный счёт сыграла сборная Мексики, ярко с огнём и по большому счёту ни в чём не уступала грозным соперникам, ну и разгрома уж точно не заслуживала.
Сборные Португалии и Мексики встречались на этом турнире 18 июня и сыграли вничью 2:2. По давней традиции игры за третье место получаются результативными, соперники играют в своё удовольствие, пытаясь завершить турнир красивой игрой. Думаю и предстоящая игра не станет исключением. Ставка: ТБ 3.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым