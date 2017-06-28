Португалия – Чили смотреть онлайн прямая трансляция матча 28 июня 2017
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Кубок Конфедераций 2017. Группа B. Когда начало матча Мексика – Россия 28 июня в 21:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Португалия – Чили
28 июня в 21:00 в Казани на стадионе «Казань Арена» сборная Португалии в полуфинале Кубка Конфедераций сыграет против команды Чили.
Португальцы к предстоящему матчу подходят с серией из 5 поединков без поражений, последний раз проигрывая 28 марта 2017 года. Что касается Кубка Конфедераций то на групповом этапе «лузитане» набрали 7 очков при разнице мячей 7:2 и выиграли группу. Португальцы сыграли вничью 2:2 с Мексикой и переиграли аутсайдеров квартета Россию 1:0 и Новую Зеландию 4:0.
Чилийцы на турнире в России, так же как и соперники ещё не проигрывали, переиграв сборную Камеруна 2:0 и дважды расписав мировые с командами Германии и Австралии 1:1. Как итог групповой этап сборная Чили завершила на 2 месте в квартете, с 5 очками и разницей мячей 4:2.
Ранее европейцы и южноамериканцы встречались дважды. Впервые 27 мая 1928 года на Олимпиаде португальцы выиграли 4:2, а второй раз недавно 26 марта 2011 года команды сыграли вничью 1:1. На нынешнем турнире обе сборные забивали в каждой из трёх своих игр. Думаю и в полуфинале команды будут стремиться победить за счёт игры в атаке, а не игры в обороне, так что минимум пару забитых мячей в матче следует ожидать без сомнений. Ставка: ТБ2.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым