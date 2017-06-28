Португалия – Чили смотреть онлайн полуфинал Кубка Конфедерации
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Кубок Конфедераций 2017. Группа B. Когда начало матча Мексика – Россия 28 июня в 21:00 по московскому времени.
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Португалия — Чили. Прогноз на матч Кубка Конфедераций (28.06.2017)
Кубок Конфедераций не самый важный турнир. Он является скорее подготовкой к предстоящему в 2018 году чемпионату мира. Группа португальцев была легче, но сбалансированнее, чилийцам же пришлось тяжелее — в их группе были немцы и чемпионы Африки. Эксперты предположили, что же будет в этом противостоянии и кто сможет пройти в финальную часть турнира.
Кубок Конфедераций 28 июня 2017 года, 21:00 МСК Онлайн трансляция матча Португалия – Чили Сборная Португалии Подопечные Фернанду Сантуша играют в очень привлекательный футбол. В этой сборной собраны сильнейшие игроки мира. Оборона состоит из довольно опытных футболистов которым уже за 30. Они медлительные, но при этом почти не допускают ошибок. Полузащита представлена молодыми звездочками Португалии, которые очень активны и креативны.
Ну а наконечником решающим судьбы игр является Роналду. В последних пяти матчах португальцы в среднем забивают за игру по 2 мяча и почти не пропускают. Сборная Чили Чилийцы горячи и опасны. Их состав не менее звездный. Но из-за своей манеры игры они часто пропускают.
Команда Антонио Пиццу играет в динамичный и энергозатратный футбол, вследствие этого прошедшие матчи измотали команду. И не шибко верится в то, что чилийцы пройдут в финал турнира и тем более выиграют Кубок Конфедераций. Прогноз Португальцы прошли в полуфинал довольно легко, а вот чилийцам пришлось тяжелее. Последние матчи они сыграли вничью. Разумно будет выбрать победу Португалии за 2,49 или ставку «обе забьют» с коэффициентом 1,91.