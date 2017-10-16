Порт “Южный” не сможет принимать судна в районе ЧП – СМИ
2017-10-16 14:43
Порт “Южный” не сможет принимать судна в районе ЧП – СМИ
Сообщается, что в результате ошибки теплоход Conquistador навалился на причал, в результате чего произошло разрушение покрытия. Пока причал не будет восстановлен, принимать суда на данном участке невозможно.
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Морской порт “Южный” в Одесской области пока не сможет принимать судна на одном из причалов в районе повреждения причала, врезалось иностранное судно, что идет расследование инцидента, передает пресс-служба порта.
Ранее местные СМИ сообщили, что грузовое судно Conquistador под флагом Мальты врезалось в причал торгового порта, но последствия инцидента незначительные.
По данным агентства, в порту сообщили, что ЧП произошло на прошлой неделе во время швартовки крупнотоннажного иностранного судна.
“В результате ошибки теплоход Conquistador навалился на причал, в результате чего произошло разрушение покрытия. К его восстановления принимать суда на данном участке невозможно”, — сказали в пресс-службе порта.
По данным агентства, судно, о котором идет речь, ходит под мальтийским флагом, сейчас расследуются обстоятельства и причины ЧП. Также в ходе расследования будет установлен объем ущерба и за чей счет восстановят разрушенный причал.