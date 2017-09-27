Порошенко заявляет о готовности Киева принять новый закон о децентрализации для Донбасса
2014-11-03 21:36
Порошенко заявляет о готовности Киева принять новый закон о децентрализации для Донбасса
По словам Президента, новый закон будет предусматривать четкие границы районов с особым порядком местного самоуправления в строгом соответствии с минскими договоренностями
Украина готова принять новый закон о децентрализации, касающийся местного самоуправления в Луганской и Донецкой областях и в случае соблюдения конфликтующими сторонами минского протокола, заявляет Президент Петр Порошенко.
“Мы будем готовы принять новый закон – при возвращении всех сторон к выполнению минского протокола. В случае прекращения огня, создания буферной зоны, установления контроля за границей. И понятных шагов, которые бы означали задний ход боевиков в вопросе о так называемых выборах 2 ноября”, – говорится в обращении Президента, обнародованном на сайте Главы государства в понедельник.
По словам Президента, новый закон будет предусматривать четкие границы районов с особым порядком местного самоуправления в строгом соответствии с минскими договоренностями. “И бюджетную децентрализацию, которая снимет раздражающие вопросы, кто кого кормит. Она позволит этим районам самым на основе собственных ресурсов отвечать за свое финансирование. Каждому – по труду”, – подчеркнул П. Порошенко.
Ранее стало известно, что Президент Украины Петр Порошенко инициирует заседание СНБО 4 ноября, на котором намерен предложить на рассмотрение вопрос отмены закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
“Одним из вопросов, который я вынесу на рассмотрение СНБО – отмена закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, – говорится в обращении, размещенном на сайте Главы государства в понедельник.
20 октября вступил в силу закон Украины “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”.
Верховная Рада приняла закон 16 сентября, Президент Украины Петр Порошенко подписал его 16 октября.
Законодательство Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на период действия особого порядка местного самоуправления действует с учетом особенностей, определенных этим законом.
Согласно закону, управления в городах, селах и поселках осуществляется территориальными общинами через органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией и законами Украины.
Кроме того, полномочия местных советов и должностных лиц, избранных на внеочередных выборах, назначенных Верховной Радой Украины законом №1680-VII, досрочно прекращаются. Внеочередные выборы депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских голов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей назначаются на 7 декабря 2014 года.
Особый порядок на указанных территориях вводится законом временно, на три года, со дня вступления в силу.
Документ также определяет порядок обеспечения согласованной деятельности органов местного самоуправления этих территорий с органами центральной исполнительной власти.
Кроме того, в законе определены механизмы государственной поддержки социально-экономического развития отдельных районов этих областей через внедрение отличного от общего экономического режима осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности, направленных на восстановление объектов промышленности, инфраструктуры, жилищного фонда, переориентацию промышленного потенциала, создание новых рабочих мест.
Согласно закону, государство гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной и административной ответственности и наказания лиц-участников событий в этих районах. Для охраны общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов решением органов местного самоуправления создаются отряды народной милиции.