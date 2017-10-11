Порошенко уволил заместителя председателя Службы внешней разведки Украины

despravda | 11.10.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-10-10 06:38

Порошенко уволил заместителя председателя Службы внешней разведки Украины
Президент Украины уволил Павла Пашковского с должности заместителя председателя СВРУ.

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Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, указом №312/2017 уволил Павла Пашковского с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины, сообщает сайт президента Украины, передает Rus.Media.

“Освободить Пашковского Павла Николаевича с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины”, – говорится в тексте указа.

20 марта 2014 года Пашковский был назначен на эту должность исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым.

Ранее, указом № 273/2017, на должность председателя Службы внешней разведки Украины президентом был назначен Егор Божок.

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