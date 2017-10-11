Порошенко уволил заместителя председателя Службы внешней разведки Украины
2017-10-10 06:38
Порошенко уволил заместителя председателя Службы внешней разведки Украины
Президент Украины уволил Павла Пашковского с должности заместителя председателя СВРУ.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, указом №312/2017 уволил Павла Пашковского с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины, сообщает сайт президента Украины, передает Rus.Media.
“Освободить Пашковского Павла Николаевича с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины”, – говорится в тексте указа.
20 марта 2014 года Пашковский был назначен на эту должность исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым.
Ранее, указом № 273/2017, на должность председателя Службы внешней разведки Украины президентом был назначен Егор Божок.