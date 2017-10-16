Порошенко: Украина получит безвизовый режим до 24 ноября
2016-10-24 00:17
Порошенко: Украина получит безвизовый режим до 24 ноября
Украина получит безвизовый режим до 24 ноября, когда в Брюсселе состоится саммит Украина – ЕС.
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Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе интервью украинским телеканалам.
“Я уверен в том, что документы о предоставлении Украине безвизового режима полностью будут подписаны и ратифицированы Парламентом, в этом нет никаких сомнений. Могу даже сказать к какой дате – это произойдет до 24 ноября”, – сказал он.
Порошенко напомнил, что вопрос предоставления безвизового режима Украине затянулся из-за споров между Европейским парламентом и Европейской комиссией о полномочия до прекращения безвизового режима (“suspension mechanism”, – ред.) для любой из стран.
При этом Порошенко выразил надежду на то, что данные структуры найдут компромисс, решение по “suspension mechanism” будет найдено, а Украина получит безвизовый режим до 24 ноября, когда в Брюсселе состоится саммит Украина – ЕС.
Как сообщалось, докладчик Европарламента Мария Габриэль призвала Европарламент предоставить Украине безвизовый режим. Другие депутаты комитета, которые выступали после Габриэль, поддержали предоставление Украине безвизового режима.
20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе прогнозировала, что безвиз дадут ближе к осени.