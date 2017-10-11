Порошенко выступит на заседании ПАСЕ в Страсбурге

despravda | 11.10.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-10-11 10:03

Порошенко выступит на заседании ПАСЕ в Страсбурге
Кроме этого, Порошенко проведет встречу с главой Совета Европы Ягландом.

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Президент Петр Порошенко в среду, 11 октября, посетит с рабочим визитом в Страсбург (Франция), где выступит на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает Rus.Media.

Об этом говорится на официальном сайте Главы государства.

“11 октября 2017 Президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом г. Страсбург. Президент Украины выступит на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы”, – говорится в сообщении.

Кроме того, запланирована встреча Порошенко с Генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.

Глава государства также примет участие в торжественной церемонии открытия “Звезды Небесной сотни” возле Дворца Европы, в котором размещена штаб-квартира Совета Европы.

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