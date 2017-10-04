Порошенко ввел в действие тайное решение СНБО
2017-10-04 08:11
Порошенко ввел в действие тайное решение СНБО
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие секретное решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
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Текст соответствующего указа опубликован на сайте президента, передает Rus.Media.
Речь идет о решении СНБО от 13 сентября 2017 года “О внесении изменения в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2015 “О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами”.
Контроль за выполнением решения СНБО Порошенко возложил на секретаря совета Александра Турчинова. Также сообщается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее президент Украины подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года “О концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период”.
Так, в СНБО одобрили разработанный Министерством обороны и подан Кабинетом министров на рассмотрение главе государства проект концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.