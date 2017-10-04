Порошенко внес в Раду закон о реинтеграции Донбасса
04.10.2017 | Политика | Комментариев нет|
2017-10-04 17:02
Порошенко внес в Раду закон о реинтеграции Донбасса
Инициатором документа выступил президент Петр Порошенко.
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На днях стало известно, что в Администрации президента завершено согласование с международными партнерами законопроекта о реинтеграции Донбасса, передает Rus.Media.
Текст документа пока отсутствует, но отмечается, что он “определен президентом как неотложный”.
14 июня президент Петр Порошенко заявил, что по его указанию был разработан план реинтеграции Донбасса.