Порошенко распорядился подготовиться к празднованию Дня достоинства и свободы
2017-09-30 19:59
Порошенко распорядился подготовиться к празднованию Дня достоинства и свободы
Вспомнить всех.
Петр Порошенко, президент Украины подписал указ “О праздновании в 2017 году Дня Достоинства и Свободы”. Кабинет министров Украины обязан разработать к этой дате цикл мероприятий.
Соответствующая информация была озвучена пресс-службой главы государства, сообщает “Rus.Media”.
До мероприятия обязаны быть вовлечены органы власти всех уровней, общественные деятели, духовенство, ветераны и участники АТО, а также сами участники Революции Достоинства.
Кабинету министров президент поручил создать Организационный комитет во главе с Владимиром Гройсманом, премьер-министром Украины, и Игорем Райниним, главой Администрации президента Украины. В организационном комитете должны быть представители территориальных общин и местные органы исполнительной власти.