Порошенко после встречи с Трампом сделал заявление о позиции США по миротворцам на Донбассе
26.09.2017 | Политика | Комментариев нет|
2017-09-21 19:11
Порошенко после встречи с Трампом сделал заявление о позиции США по миротворцам на Донбассе
США полностью поддержали предложения Украины.
США полностью поддержали предложения Украины относительно введения миротворческой миссии на оккупированную часть Донбасса, передает Rus.Media.
Об этом в четверг, 21 сентября, после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Украины Петр Порошенко.
“Важна позиция, что США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, о размещении на востоке Украины, на оккупированной территории, миротворцев с мандатом Совета безопасности ООН”, – отметил Порошенко.