Порошенко пошел на важный шаг: Чрезвычайная ситуация в Украине
2017-09-28 13:58
Порошенко пошел на важный шаг: Чрезвычайная ситуация в Украине
Контроль за выполнением решения СНБО будеть осуществлять секретарь совета Александр Турчинов.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым регулируется управление страной в условиях чрезвычайного положения и в особый период, передает Rus.Media.
Таким образом, решение Совета национальной безопасности и обороны Украины вступило в силу.
Контроль за выполнением решения СНБО будеть осуществлять секретарь совета Александр Турчинов.
Согласно документу, отныне Кабмин обязан до 1 февраля ежегодно информировать о состоянии реализации Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.
Также члены правительства должны обеспечить содействие всем профильным органам в реализации концепции и развития системы в период чрезвычайных ситуаций.