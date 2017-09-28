Порошенко пошел на важный шаг: Чрезвычайная ситуация в Украине

despravda | 28.09.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-09-28 13:58

Порошенко пошел на важный шаг: Чрезвычайная ситуация в Украине
Контроль за выполнением решения СНБО будеть осуществлять секретарь совета Александр Турчинов.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым регулируется управление страной в условиях чрезвычайного положения и в особый период, передает Rus.Media.

Таким образом, решение Совета национальной безопасности и обороны Украины вступило в силу.

Контроль за выполнением решения СНБО будеть осуществлять секретарь совета Александр Турчинов.

Согласно документу, отныне Кабмин обязан до 1 февраля ежегодно информировать о состоянии реализации Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Также члены правительства должны обеспечить содействие всем профильным органам в реализации концепции и развития системы в период чрезвычайных ситуаций.

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