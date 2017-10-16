Порошенко поручил местным властям обеспечить качественное празднование Дня защитника Украины
16.10.2017 | Политика | Комментариев нет|
2016-10-14 13:35
Порошенко поручил местным властям обеспечить качественное празднование Дня защитника Украины
По словам президента, это является святой обязанностью.
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Президент Украины Петр Порошенко поручил местным властям обеспечить качественное празднование Дня защитника Украины. Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития.
“Я уверен в том, что качественное празднование Дня защитника Отечества в каждом уголке Украины является вашим святым долгом и большим заданием от президента, как верховного главнокомандующего”, – сказал президент.