Порошенко подписал закон об особом статусе ОРДЛО
2017-10-07 13:31
Порошенко подписал закон об особом статусе ОРДЛО
Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, которая в рамках международно признанного границы является целостной и неприкосновенной.
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Об этом информирует пресс-служба главы государства, передает Rus.Media.
«Президент Петр Порошенко подписал Закон № 2167-VIII «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», принятый Верховной Радой 6 октября», – говорится в сообщении.
Закон определяет, что «Украина в стремлении к восстановлению территориальной целостности остается преданной мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН». Также отмечается, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, которая в рамках международно признанного границы является целостной и неприкосновенной.
Порошенко подчеркнул, что, по словам спецпредставителя главы государства в Минской группе Ирины Геращенко, россияне не скрывали своих надежд на провал голосований в Верховной Раде относительно Закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», потому что «это развязало бы им руки на линии соприкосновения и помогло бы сбросить бремя санкций».
Отмечается, что закон создает и необходимые условия для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН, в частности с учетом Постановления Верховной Рады Украины от 17 марта 2015 года № 253-VIII «Об одобрении обращений от имени Украины в Совет безопасности Организации Объединенных Наций и Совета Европейского Союза относительно развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности».
По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, проект четко определяет Российскую Федерацию государством-агрессором, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей – оккупированными.