Порошенко подписал указ о создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности
2017-09-30 18:18
Порошенко подписал указ о создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности
Порошенко поручил создать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности с расположением в Киеве.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №299 / 2017 “О создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности”, сообщается на сайте Администрации президента, передает Rus.Media.
Президент постановил образовать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности с местонахождением в городе Киеве. Кабинет министров Украины должен обеспечить финансирование мероприятий, связанных с реализацией этого указа.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, в июне в Европейском союзе заявили о слишком медленный прогресс Украины в реформе законодательства в сфере прав интеллектуальной собственности.
“С момента вступления в силу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) прошло 18 месяцев. Однако правительство до сих пор не подал на рассмотрение в Верховную Раду большинство законопроектов, которые Украина обязалась принять в соответствии с условиями УВЗСТ”, – говорится в сообщении.
Согласно информации пресс-службы представительства ЕС в Украине, европейские эксперты, работая вместе с украинской властью, еще в 2015 году подготовили соответствующие законопроекты, однако по состоянию на июнь 2017 года они находились на рассмотрении Министерства экономического развития Украины.