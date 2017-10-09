Порошенко объяснил, что закон о самоуправлении отдельных районов зависит от РФ
2017-10-09 07:27
Порошенко объяснил, что закон о самоуправлении отдельных районов зависит от РФ
Выполнение закона об особенностях самоуправления в отдельных районах зависит от выполнения Россией жестко оговоренных требований.
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что выполнение закона об особенностях самоуправления в отдельных районах напрямую зависит от выполнения Россией требований предъявленных ей, как стране-агрессору и оккупанту, передает Rus.Media.
“Возможность выполнения закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах жестко обусловлена рядом требований к России как агрессору и оккупанту и к ее марионеточным режимом. Прежде всего – требованием о выводе российских войск, незаконных вооруженных формирований, вывод военной техники с территории Украины, и нормой о соответствии политических процессов стандартам ОБСЕ”, – написал он на своей странице в Фейсбук вечером в воскресенье.
П. Порошенко подчеркнул, что репутация Украины как страны, которая с ответственностью относится к минским договоренностям, позволяет каждый раз продлевать санкции против России, страны-нарушителя соглашений. “Эти санкции в значительной степени сдерживают агрессора”, добавил лидер Украины.